AirCar – O combinație între mașină și avion

AirCar este un vehicul hibrid care poate circula atât pe șosele, cât și în aer. Cu dimensiuni comparabile cu cele ale unui Mercedes-Benz Clasa S, acest vehicul inovator oferă o soluție unică pentru evitarea ambuteiajelor.

Transformarea din mașină în avion se realizează prin deschiderea aripilor și a cozii, un proces care durează doar trei minute.

Performanțe impresionante

Poate zbura cu 249 km/h până la 1.000 km fără realimentare, iar pe șosea poate atinge 200 km/h și are o autonomie de aproximativ 800 km.

AirCar este bazată pe trei motoare dezvoltate de compania sud-africană Adept Airmotive. Versiunea de bază dezvoltă 280 CP, dar este disponibilă și o una mai sofisticată, de 340 CP, bazată pe un sistem twin-turbo.

Certificări și teste

Vehiculul a primit un certificat de navigabilitate și nu necesită decolare verticală (e-VTOL) sau sisteme hibride complexe. Nu dispune pentru moment și de certificarea de la Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA). În 2021, mașina a realizat călătoria între Nitra și Bratislava în 35 de minute. Până în prezent, prototipul a efectuat 200 de decolări și aterizări.

Dezvoltatorul din spatele inovației

Stefan Klein, fondatorul Klein Vision, inginer și pilot slovac, a dedicat 30 de ani acestui proiect. Acesta a ajuns la al cincilea din prototip, care are o caroserie de mașină sport cu aripi care sunt retractabile și se poate transforma în mașină și invers, prin apăsarea unui buton.

Disponibilitate și preț

Lansarea oficială a AirCar este programată pentru luna septembrie. Prețul estimat variază între 800.000 și 1,2 milioane de dolari.

De asemenea, compania americană Alef Aeronautics a prezentat imagini cu un concept de mașină zburătoare, stârnind interes în industria aeronautică. Potrivit BBC, vehiculul efectuează o decolare verticală și zboară deasupra unui SUV, demonstrând potențialul său revoluționar în transport.



