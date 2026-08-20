Nu toate mașinile chinezești trebuie băgate în aceeași oală

Prima greșeală este să judeci o mașină doar după faptul că vine din China. BYD este unul dintre cei mai mari producători de automobile electrificate și baterii din lume, SAIC, compania din spatele MG, este un gigant auto, iar Geely controlează inclusiv Volvo și Polestar.

În același timp, pe piața europeană apar constant mărci noi, unele cu o istorie foarte scurtă și cu rețele aproape inexistente. Riscul nu este același dacă alegi un BYD vândut prin zeci de dealeri sau o marcă despre care auzi pentru prima dată și care are două showroom-uri.

În România, fenomenul nu mai este marginal. Chery a intrat în top 10 în primul trimestru din 2026, iar BYD ajunsese la 2.140 de mașini înmatriculate în primele șase luni ale anului.

Service și piese din China în România

Situația este deja mult mai bună decât acum doi-trei ani, dar diferă enorm între mărci.

BYD afișează în prezent 32 de dealeri în România. MG are showroom-uri și service-uri autorizate în București, Constanța, Timișoara, Râmnicu Vâlcea și numeroase alte orașe, iar Chery lucrează prin Auto Italia și are distribuitori și reparatori autorizați în mai multe județe, de la Arad și Bihor până la Bacău și Argeș. Leapmotor are în spate rețeaua europeană dezvoltată împreună cu Stellantis.

Asta nu înseamnă că problema pieselor a dispărut.

Înainte să cumpăr, m-aș interesa și aș întreba cât durează să aducă un parbriz, un far LED, un element de suspensie sau o portieră dacă piesa nu este în România. Un filtru care vine în 24 de ore nu spune mare lucru despre ce se întâmplă după o tamponare.

La fel de important este cine importă marca. O garanție de șapte ani sună excelent, dar valoarea ei depinde de existența unei rețele care poate efectiv să repare mașina. MG oferă în România o garanție de până la șapte ani sau 150.000 km pentru modelele sale, iar garanția este transferabilă către următorul proprietar în condițiile prevăzute de producător.

Bateria chiar moare după câțiva ani?

Pentru electrice, acesta este probabil cel mai cunoscut mit.

Geotab a analizat date de la peste 22.700 de mașini electrice din 21 de modele. Degradarea medie măsurată a bateriei a fost de 2,3% pe an. La același ritm, după opt ani bateria medie ar mai păstra aproximativ 81,6% din capacitatea inițială, iar durata estimată de viață ajunge la aproximativ 13 ani sau mai mult.

Nu toate bateriile îmbătrânesc la fel. Mașinile care folosesc rar încărcarea rapidă DC au avut o degradare medie de aproximativ 1,5% anual. Pentru cele care folosesc frecvent încărcătoare rapide de peste 100 kW, media a ajuns până la 3% pe an. Climatul foarte cald a adăugat aproximativ 0,4 puncte procentuale la degradarea anuală.

Cu alte cuvinte, frigul de iarnă te interesează mai ales pentru autonomia din ziua respectivă. Căldura puternică și utilizarea foarte frecventă a încărcării rapide au o influență mai importantă asupra îmbătrânirii pe termen lung.

Și aici trebuie verificat modelul exact. China produce o mare parte dintre bateriile lumii, iar CATL și BYD sunt printre cei mai mari producători globali. Faptul că mașina este chinezească nu înseamnă că bateria este punctul ei slab.

Iarna și autostrada pot schimba complet autonomia

Cifra WLTP trebuie privită ca un standard de comparație între mașini, nu ca promisiunea că vei obține aceeași autonomie în orice condiții.

O electrică se simte foarte bine în oraș. Vitezele sunt mai mici, frânarea regenerativă recuperează energie, iar motorul nu consumă energie când stai la semafor în același mod în care un motor termic ar arde combustibil la ralanti.

Pe autostradă este invers. Rezistența aerodinamică crește puternic odată cu viteza, iar la 130 km/h consumul unei electrice poate fi mult peste cel obținut în oraș sau pe un drum național. Aerul condiționat, încălzirea, temperatura exterioară, bagajele și presiunea pneurilor schimbă și ele autonomia. Departamentul american al Energiei menționează explicit temperatura, stilul de condus și utilizarea climatizării printre factorii care influențează autonomia reală.

Am văzut diferența și într-un test real în România. MG4 Urban testat de mine la BEC 2026 avea 405 km autonomie oficială, iar după aproximativ 700 km de oraș, drum național și autostradă am calculat aproximativ 340 km autonomie reală și un consum mediu de 15,5 kWh/100 km.

Iarna trebuie lăsată o marjă și mai mare, mai ales la drum lung. Bateria rece poate accepta mai greu puteri mari de încărcare, iar încălzirea habitaclului consumă energie. Modelele cu pompă de căldură pot reduce o parte din pierdere, dar nu o elimină.

Dacă faci în principal București-Ploiești și încarci acasă, autonomia maximă poate conta foarte puțin. Dacă faci săptămânal București-Cluj pe autostradă și drum național, curba de încărcare și consumul la viteze mari devin mult mai importante decât cifra WLTP.

Sunt sigure?

Aici trebuie verificată mașina, nu pașaportul ei.

Mai multe modele chinezești moderne au obținut rezultate foarte bune la Euro NCAP. Organizația testează separat protecția adulților, copiilor, utilizatorilor vulnerabili și sistemele de asistență, iar rezultatele diferă de la model la model.

Nici marca nu garantează automat același rezultat pentru toate modelele. Aș căuta întotdeauna testul Euro NCAP al mașinii exacte și anul în care a fost efectuat, deoarece criteriile devin treptat mai stricte.

Este una dintre verificările care durează două minute și poate spune mai mult decât o broșură în care producătorul enumeră 20 de sisteme electronice de siguranță.

Piața second-hand este încă marele semn de întrebare

Aici mărcile europene, japoneze și coreene au un avantaj simplu: avem zeci de ani de istoric și sute de mii de mașini cu care putem compara.

Pentru multe mărci chinezești intrate recent în România, încă nu știm cât va valora un exemplar cumpărat astăzi, peste cinci sau șapte ani.

MG este un caz interesant, pentru că piața SH începe deja să existe. În august 2026, pe Autovit găsim MG4 din 2023 cu aproximativ 18.000-30.000 km și prețuri cerute între aproximativ 19.000 și 24.000 de euro, în funcție de versiune și stare. Există deja suficiente mașini încât să înceapă să se formeze o referință de piață.

Dar aici apare și o problemă interesantă. Un MG4 Urban nou este promovat acum de MG România de la 19.990 de euro. O reducere foarte mare la mașina nouă poate pune presiune instantaneu pe valoarea exemplarelor second-hand care au fost cumpărate inițial la un preț mai mare.

La mărci intrate și mai recent, multe anunțuri SH sunt încă mașini demo, automobile ale dealerilor sau exemplare cu foarte puțini kilometri. Pur și simplu nu avem suficient istoric românesc pentru un verdict serios.

Dacă plănuiești să ții mașina zece ani, asta poate conta mai puțin. Dacă obișnuiești să schimbi mașina după trei ani, valoarea de revânzare ar trebui să intre serios în calcul.

Oraș, autostradă sau plug-in hybrid: ce tip de mașină are sens

Nu toate mașinile chinezești sunt electrice. Tocmai hibridele și plug-in hybridurile au devenit una dintre principalele arme ale constructorilor chinezi în Europa.

Pentru oraș, o electrică este probabil cea mai logică alegere dacă ai unde s-o încarci. Este silențioasă, eficientă la viteze mici și nu ai nevoie de sute de kilometri autonomie în fiecare zi.

Pentru drumuri lungi foarte dese, contează mai mult viteza de încărcare și consumul pe autostradă. O electrică de 500 km WLTP care încarcă lent poate deveni mai incomodă la drum decât una cu autonomie ceva mai mică, dar care recuperează rapid bateria la o stație DC.

Un plug-in hybrid are sens mai ales dacă îl încarci. Dacă faci naveta zilnic pe electric și păstrezi motorul termic pentru concedii sau drumuri lungi, combinația poate funcționa foarte bine. Dacă nu-l bagi niciodată în priză, cari după tine o baterie și un motor electric fără să profiți complet de ele.

Verdict: merită o mașină chinezească în România?

Da, dar nu aș cumpăra niciodată doar „o mașină chinezească”. Aș cumpăra un anumit model, de la o anumită marcă și printr-un anumit importator.

MG, BYD, Chery, Geely sau Leapmotor au în spate companii mari și își construiesc deja rețele serioase în Europa și România. În cazul lor, faptul că mașina este produsă în China nu ar fi pentru mine un motiv suficient să o elimin de pe listă.

Aș fi mult mai prudent cu o marcă foarte nouă, cu doi-trei dealeri și fără istoric european, chiar dacă mașina oferă aparent enorm pentru bani.

Produsul trebuie să fie bun, dar la o mașină de 20.000, 30.000 sau 40.000 de euro cumperi și următorii ani de service, piese, actualizări software și valoare la revânzare. Acolo se face diferența între o ofertă bună și o mașină care era doar foarte ieftină în ziua în care ai semnat contractul.

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