De Mihai Niculescu,

O firmă dintr-o comună din Giurgiu a reușit să vândă Guvernului 1,75 milioane de măști de protecție, pentru 56 milioane lei, la un preț mediu de 32 lei bucata. Firma care are de încasat această sumă importantă de bani are o vechime de doar un an și se ocupă de comerțul cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe, potrivit hotnews.ro.

Tranzacția apare în datele publicate de Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate, subordonat Ministerului Finanțelor. Astfel, au fost încheiate două acorduri cadru cu firma Romwine&Cofee SRL, pentru achiziția a câte 875.000 măști de tip FFP2 sau FFP 3. Primul acord însumează 22,8 milioane lei, iar al doilea 33,2 milioane lei.

Guvernul a cumpărat cu primul acord de achiziție 850.000 de măști la prețul de 26 lei bucata, iar prin al doilea, alte 850.000 măști la prețul de 38 lei bucata, în contextul combaterii coronavirusului.

Romwine & Cofee SRL ar urma să facă livrarea măștilor etapizat, pe parcursul a 35 de zile calendaristice.

Potrivit datelor de la Ministerul Finanțelor, firma s-a înființat în martie 2019 și are sediul social în comuna Uzunu din Giurgiu.

Sursa foto: Pixabay

Citeşte şi:

Suceava, cel mai lovit județ de coronavirus, are o singură izoletă. “E-n garaj, o folosim la cazurile grave, de dus la Iași”

Galerie FOTO. Armata e în stradă, alături de poliție. Controale în trafic ca să determine oamenii să stea acasă

Spitalul de infecțioase din Brașov își amenință medicii cu închisoarea, dacă ”divulgă informații” despre COVID-19. Președintele CA este Andrei Kadas, partenerul unui clan de interlopi

GSP.RO Coronavirus pe mâna cartelurilor! Măsuri extreme impuse de gangsteri în favelele din Rio de Janeiro: „Cine iese, va învăța ce e respectul”

HOROSCOP Horoscop 25 martie 2020. Săgetătorii scot la lumină cele mai frumoase calități