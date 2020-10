Keenan a declarat într-un interviu acordat recent că a contractat coronavirusul în luna februarie şi că încă se confruntă cu „efectele secundare”.

A fost urât. I-am supravieţuit, dar nu a fost drăguţ. Este real. Şi există efecte ulterioare.

Maynard James Keenan pentru Arizona Republic:

Artistul, în vârstă de 56 de ani, a spus că nici acum nu simte bine: ”Încă tuşesc. Când şi când, am aceste accese de tuse pentru că plămânii mei sunt încă deterioraţi. Şi tocmai am trecut peste inflamaţia încheieturilor şi mâinilor”.

„Am avut un atac autoimun sub forma unei artrite reumatoide. Practic, din câte am înţeles, atacă puncte ciudate şi la întâmplare. Aşa că asta am avut. Ăsta a fost premiul meu”, a mai declarat muzicianul.

Keenan va lansa luna aceasta un nou album cu proiectul său Puscifer. „Existential Reckoning” este al patrulea album al trupei şi urmează „Money Shot”, apărut în 2015.

Foto: Profimedia

Citeşte şi:

Masca devine obligatorie în aer liber și în Pucioasa. Ce alte măsuri au luat autoritățile

VIDEO | Primul festival de muzică din China de la începutul pandemiei: „Vrem să spunem povestea acestui eveniment care a schimbat lumea”

VIDEO | 40 de persoane au atacat o secţie de poliţie dintr-o suburbie a Parisului cu artificii. Motivul atacului este necunoscut

PARTENERI - GSP.RO Anunțul șoc făcut de Becali după ce mama lui s-a vindecat de Covid. Ce medicamente neaprobate a folosit în tratament: „Bă, nu trece cu paracetamol”

PARTENERI - PLAYTECH Nicușor Dan, anunț ȘOCANT în toiul nopții. Rugăciunile Gabrielei Firea s-au ADEVERIT: „Din păcate, mandatul meu...”

HOROSCOP Horoscop 15 octombrie 2020. Taurii descoperă acum calități a căror existență doar au intuit-o până acum

Știrileprotv.ro Noua tulpină de coronavirus care îi îngrozeşte pe medici. Animalul banal de la care se transmite coronavirusul la om