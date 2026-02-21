Mașina avea doar 20.000 de kilometri parcurși

Bărbatul, fost director al clinicii Toulouse-Lautrec și lider al unui important grup de consultanță, a declarat inițial companiei de asigurări că mașina sa, în valoare de peste 70.000 de euro și cu doar 20.000 de kilometri parcurși, a fost furată dintr-o parcare de carpooling din Albi. El susținea că lăsase vehiculul acolo înainte de a pleca spre Toulouse pentru o seară, însă ancheta a scos la iveală o serie de inconsecvențe în povestea sa, scrie France3.

Potrivit investigațiilor, telefonul mobil al bărbatului a fost localizat în Albi în momentul în care ar fi avut loc presupusul furt. De asemenea, cheia de rezervă a mașinii fusese folosită pentru a o muta, iar anchetatorii au descoperit mai multe apeluri anonime către mecanicul său.

Acesta din urmă, în vârstă de 53 de ani, a recunoscut în fața judecătorilor că pensionarul i-a cerut să „facă să dispară” SUV-ul, explicând că obținerea despăgubirii de la asigurare ar fi „mai rentabilă decât vânzarea”. Contra sumei de 600 de euro, mecanicul a incendiat mașina pe un teren din Puylaurens, crezând că acest „serviciu” îi va aduce beneficii în viitor.

Judecătorul nu l-a crezut și l-a acuzat de „lipsă de bun simț” pe pensionar

În fața instanței, pensionarul a negat orice intenție de fraudă. Potrivit acestuia, cererea de a „face să dispară” mașina era doar o exprimare greșită, referindu-se de fapt la o posibilă vânzare a vehiculului. De asemenea, a declarat că nu a menționat niciodată asigurarea în discuțiile cu mecanicul.

Cu toate acestea, procurorul nu s-a lăsat impresionat: „Nu cred niciun cuvânt din versiunea inculpatului. Povestea sa sfidează orice bun simț”. Acesta a cerut o pedeapsă de un an de închisoare cu suspendare și o amendă de 10.000 de euro.

Până la urmă, judecătorii au decis o pedeapsă mai blândă decât cea cerută de procuror, dar au respins categoric apărarea bărbatului. Atât pensionarul, cât și mecanicul au fost condamnați la șase luni de închisoare cu suspendare și câte 5.000 de euro amendă.

