Medicii de familie nu vor mai acorda servicii decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, începând cu data de 3 ianuarie 2018, anunță Societatea Nationala de Medicina Familiei și Federația Naționala a Patronatelor Medicilor de Familie.

Medicii de familie sunt nemultumiti si de faptul ca „In locul unei cresteri a procentului alocat asistentei medicale primare de la 5.77% la 10% din Fondul National Unic al Asigurarilor Sociale de Sanatate, administrat de CNAS, proiectul de buget pentru anul 2018 aflat in acest moment in dezbatere in Parlamentul Romaniei, prevede o stagnare la 5.8% ! ”

„In 15 noiembrie a.c. medicii de familie si pacientii lor protestau in Piata Victoriei impotriva unui sistem de sanatate deteriorat, deviat de la directia fireasca, cauza faptului ca poporul roman este cel mai bolnav din Europa, in ciuda finantarii crescande. Prim-Ministrul Mihai Tudose si-a manifestat disponibilitatea pentru dialog si in prezenta Ministrului Sanatatii, Ministrului de Finante, Presedintelui interimar al CNAS si Ministrului Dialogului Social a decis formarea unui grup de lucru cu scopul de a raspunde solicitarilor medicilor de familie, declarand: „Numai Biblia si Constitutia nu pot fi schimbate acum, aici!” Acest grup de lucru a inceput sa functioneze imediat, zeci de ore de discutii si consultari consumandu-se in echipe paralele care au abordat atat la CNAS cat si la Ministerul Sanatatii debirocratizarea, o noua abordare a asistentei medicale primare, o finantare de tip european, drepturi ale medicilor de familie.

La mai bine de o luna de atunci constatam ca principalele revendicari nu si-au gasit rezolvarea. Cu exceptia unor minime cosmetizari ale proiectului de Contract-cadru viitor, rezultatele discutiilor purtate in ultima luna sunt doar promisiuni, amanari, prevederi echivoce, propuneri ramase in analiza si refuzuri nejustificate ale propunerilor organizatiilor medicilor de familie. In locul unei cresteri a procentului alocat asistentei medicale primare de la 5.77% la 10% din Fondul National Unic al Asigurarilor Sociale de Sanatate, administrat de CNAS, proiectul de buget pentru anul 2018 aflat in acest moment in dezbatere in Parlamentul Romaniei, prevede o stagnare la 5.8% !

Cei responsabili de reglementarile din sistemul de sanatate si de asigurarea unei finantari corecte a segmentului de asistenta medicala primara dovedesc o disponibilitatea extrem de redusa de a modifica ceva consistent.

Se constata la propriu ca autoritatea Prim-Ministrului Romaniei este sfidata de functionarimimea unui sistem inert si rigid, incapabil de ameliorari de substanta! Desi medicii de familie sunt baza piramidei sistemului public de sanatate, CNAS, Guvernul si Parlamentul Romaniei aleg sa ignore soarta a peste 25 000 de medici si asistenti medicali care ofera servicii medicale intregii populatii a Romaniei. De aceea, organismele reprezentative ale medicilor de familie, parteneri in Coalitia Solidari pentru Sanatate considera aceasta atitudine o jignire majora adusa pacientilor si profesionistilor din medicina familiei.

Societatea Nationala de Medicina Familiei si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie anunta ca incepand cu data de 3 ianuarie 2018, cabinetele de medicina familiei nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, ca urmare a nesemnarii actelor aditionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistenta medicala primara incheiate cu casele de asigurari de sanatate judetene.

Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) este o organizatie profesionala, stiintifica, nonguvernamentala, apolitica, de drept privat, cu personalitate juridica, constituita din organizatii judetene, cu personalitate juridica, ale medicilor de familie din judetele Romaniei si a municipiului Bucuresti. Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) este o federatie patronala care reuneste organizatii patronale ale medicilor de familie. Federatia are caracter non profit, apolitic si neguvernamental. Scopul FNPMF este reprezentarea, sustinerea si aprobarea intereselor membrilor sai in relatiile cu autoritatile publice, cu sindicatele si cu alte persoane juridice si fizice, potrivit comunicatului Societatii Nationale de Medicina Familiei si Federatiei Nationale a Patronatelor Medicilor de Familie.

