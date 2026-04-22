Visa la o viață mai bună, dar a ajuns să trăiască pe străzi

Bărbatul se numea Bikram Lama, avea 32 de ani și era cetățean nepalez. Venise în Australia în 2013 pentru a studia informatica, însă viața lui a luat o turnură dramatică după ce viza de student i-a expirat.

Rămas fără sprijin și fără legături cu familia din Nepal, a ajuns să trăiască pe străzi, în apropiere de Hyde Park și de stația St. James Station, una dintre cele mai aglomerate zone din centrul orașului.

A murit lângă o gară, iar corpul său a fost găsit după aproape o săptămână

Trupul lui Bikram Lama a fost descoperit abia pe 7 decembrie, într-un tufiș aflat lângă intrarea în stație. Autoritățile cred că murise cu aproximativ o săptămână înainte. În tot acest timp, zeci de mii de oameni au trecut zilnic prin zonă, fără să realizeze ce se întâmplase.

Corpul era într-o stare avansată de descompunere, mai ales din cauza temperaturilor ridicate din perioada respectivă. Poliția nu a reușit inițial să-l identifice și a fost nevoie de sprijinul Ambasadei Nepalului pentru a obține date dentare și amprente de la familie.

„Era invizibil pentru toată lumea”

Cazul a stârnit reacții puternice în Australia, unde mulți au vorbit despre o problemă gravă: oamenii fără adăpost sunt ignorați complet.

„Era pur și simplu cineva care a căzut printre toate sistemele și nu avea niciun sprijin”, a declarat Erin Longbottom, manager în cadrul unui serviciu medical pentru persoanele fără adăpost, citată de The Guardian.

„Este ca și cum ar fi fost invizibil. Și asta este devastator”.

Revolta oamenilor: „Ar trebui să ne fie rușine”

După apariția cazului în presă, reacțiile au fost dure.

„Faptul că nimeni nu a observat că un tânăr a murit în public este o imagine dureroasă și dezumanizantă pentru Sydney”, a scris un utilizator online.

Altul a adăugat: „Ar trebui să ne fie rușine, mai ales politicienilor care ar trebui să aibă grijă de oamenii din această țară”.

Potrivit Daily Mail, senatoarea australiană Barbara Pocock a cerut intervenții mai ferme din partea statului și finanțare mai mare pentru locuințe sociale.

„Nimeni nu ar trebui să treacă printr-o asemenea neglijență și nedreptate”, a spus ea.

Criza oamenilor fără adăpost, tot mai gravă

Datele oficiale arată că aproape jumătate dintre persoanele fără adăpost din Australia sunt născute în afara țării. În același timp, numărul celor care dorm pe străzi în Sydney este în creștere. În februarie 2025, autoritățile au numărat 346 de persoane fără adăpost doar în zona administrativă a orașului, cu 24% mai mult decât în anul anterior.

Se estimează că aproximativ una din cinci persoane fără adăpost din centrul orașului nu are cetățenie australiană. Iar moartea lui Bikram Lama nu este doar o tragedie, ci și un semnal de alarmă.

Cum este posibil ca un om să moară într-un loc atât de circulat, iar timp de zile întregi nimeni să nu observe?