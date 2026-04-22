Robert Negoiță spune că reformele lui Ilie Bolojan sunt necesare pentru a restrânge risipa

„Nu sunt nici „bolojenist”, spune Robert Negoiță care argumentează că face toate aceste declarații din perspectiva unui cetățean îngrijorat.

„Sunt sătul să văd pensii speciale care nu au legătură cu normalitatea, să văd oameni din zona administrativă care nu fac nimic și consumă resurse, să văd că pe zona de energie sunt mari probleme de sistem, să fim necompetitivi la export și să plătim cu toții facturi mari, să plătim an de an pierderile pe care le fac companiile de stat. Vorbesc ca un simplu cetățean care crede că cineva trebuie să facă reforme.”. și-a explicat poziția la Digi 24 Negoiță.

Negoiță spune că a fost sunat de mai mulți sociali-democrați după declarațiile de susținere pentru Bolojan

Negoiță spune că a fost sunat de mai mulți sociali-democrați după declarațiile de susținere pentru Bolojan făcute marți, dar a subliniat că nu este singurul din partid care împărtășește aceste viziuni și a avertizat că doar prin închiderea „găurilor negre” din administrație și sectorul public se vor putea asigura fonduri sustenabile pentru pensii și salarii mărite.

„Când faci reforma administrației și a companiilor conduse de tot felul de neisprăviți, indiferent de cine i-a pus acolo, nu poate fi un lucru rău pentru niciun partid. Când vom închide aceste găuri negre, atunci vom avea și bani de pensii și salarii mărite.”, a mai spus acesta.

Miniștrii PSD vor fi retrași din guvern

PSD va avea astăzi, 22 aprilie, la ora 14.00, un Birou Permanent Național online, în urma căruia se va lua decizia ca miniștrii social-democrați să își dea demisia și să nu mai participe la ședința de Guvern de mâine, 23 aprilie, în speranța că Ilie Bolojan va fi înlăturat de la șefia Executivului, potrivit informațiilor Libertatea.

Reamintim că social-democrații au cerut luni, 20 aprilie, părerea celor aproape 5.000 de membri din Consiliile Politice Județene despre viitorul guvernării. Singura întrebare a fost dacă PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic premierului PNL, Ilie Bolojan. Votul a fost favorabil, adică 97,7%, ceea ce înseamnă 4.504 voturi pentru.

Foarte important, Bolojan a spus că nu își va da demisia de la șefia Executivului, indiferent de demersurile PSD. Mai mult, președintele Partidului Național Liberal a anunțat ieri, 21 aprilie, că liberalii rup coaliția cu social-democrații, formată în iunie 2025, din cauza crizei provocate de PSD, care i-a dat ultimatum 72 de ore să plece, în caz contrar urmează retragerea miniștrilor și apoi o moțiune de cenzură.

Consultări la Cotroceni între președintele Nicușor Dan și liderii partidelor din Coaliție

Preşedintele Nicuşor Dan se consultă astăzi, 22 aprilie, cu partidele care formează Coaliția, la două zile după ce PSD i-a retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan și cu doar câteva ore înainte ca Sorin Grindeanu, președintele social-democraților, să facă anunțul retragerii celor 6 miniștri PSD din Guvern, în speranța că Ilie Bolojan va fi înlăturat de la șefia Executivului. Consultările de la Palatul Cotroceni au început la ora 9.00 și vor dura 10 ore.

