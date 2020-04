De Mihai Niculescu,

Maternitatea Elena Doamna a fost desemnată să primească pacientele suspecte sau infectate cu coronavirus, în timp ce cealaltă maternitate din Iași preia doar cazurile asupra cărora nu există suspiciuni.

Medicii s-au organizat, au echipamente de protecție, au făcut circuite și au amenajat un pavilion special pentru pacientele cu coronavirus, arată Ziarul de Iași.

Până acum au existat două suspiciuni care au fost infirmate, un singur caz confirmat după recoltarea probelor şi un alt caz confirmat şi transferat de la Spitalul de Boli Infecţioase. Cazurile care au fost infirmate au fost mutate într-o altă secţie, mame care au născut prin cezariană, arată sursa citată.

La capitolul echipament de protecție, există în spital 40 de kituri şi combinezoane şi alte aproape 100 de echipamente în magazia spitalului. De de obicei, la un caz se consumă în medie 10-12 kituri, a explicat prof. dr. Răzvan Socolov, şef al Secţiei de Obstetrică.

„De când am fost desemnaţi maternitatea care să preia cazurile de COVID, am creat kiturile de asistenţă COVID, adică ceea ce trebuie să poarte fiecare medic, asistentă sau infirmieră care intră la un caz. Acestea sunt în funcţie de gradul de expunere, fie în combinezon cu un şorţ steril şi un şorţ impermeabil, plus vizieră, mască, capelină, fie sunt constituite din halate de unică folosinţă, peste care se pune un şorţ impermeabil şi un halat de sală de operaţie”, a explicat profesorul Socolov.

Medicii nu știu însă dacă o pacientă este infectată sau nu, astfel că echipamentul este purtat în toate situațiile, dar asta le face treaba mai grea, a mai spus șeful secției. Acum însă stocul de echipament este suficient, a mai spus el.

„Personalul echipat în combinezoane nu poate fizic să stea mai mult de patru ore, ceea ce înseamnă că este un număr de persoane care trebuie alocat suplimentar. S-au făcut grafice de lucru cu personal suplimentar şi la medici, şi la asistente care să acopere situaţiile în care apar probleme”, a precizat profesorul.

Campanie de strângere de fonduri

Medicul Oana Neumann, medic primar obstetrică-ginecologie, a povestit că toată procedura de îmbrăcare şi dezbrăcare a echipamentului se desfăşoară într-o ordine foarte atent stabilită. Medicii poartă și trei perechi de mănuși pentru a se proteja.

„De exemplu, dacă nu te dezbraci corect, poţi să te infectezi, nu trebuie să atingi nimic cu suprafaţa exterioară, este nevoie să le dai jos într-o anumită ordine. Ne trebuie foarte mult dezinfectant şi nu spirt, care se evaporă foarte repede, iar la orice manevră făcută trebuie să te dai întâi cu gel. De asemenea, purtăm mai multe perechi de mănuşi una peste alta, două, dacă intri la o consultaţie şi trei, dacă intri într-o operaţie. Mănuşile trebuie să fie sterile, lungi, de la încheietură pe antebraţ”, a explicat doctora.

Tocmai pentru ca aceste măsuri de protecție să fie relaxate, ieri a fost demarată o campanie publică pe o reţea de socializare cu numele „Solidaritate Pentru Maternitate”, prin care se doreşte strângerea sumei de 30.000 de lei pentru achiziţionarea unor kituri de testare rapidă. Contul unde vor fi strânşi banii este deschis la BCR, şi este RO98RNCB01751667499 00001.

În prezent, timpul de aşteptare pentru a afla rezultatele testelor PCR este de 24 de ore, interval în care toate persoanele suspectate trebuie considerate infectate.

