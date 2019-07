Artistul american Brad Downey a făurit statuia din trunchiul unui copac pe care l-a sculptat cu drujba, cu ajutorul artizanului Ales Zupevc. Opera sa a fost plasată în orașul Sevnica din Slovenia, unde s-a născut Melania Trump, relatează postul de televiziune BBC, citat de Mediafax.

#MelaniaTrump Statue of Melania Trump in her birthplace Sevnica! Commissioned by an American artist Brad Downey! Looks excellent! pic.twitter.com/UbNHQi4dsK

Sculptura o întruchipează pe Prima Doamnă a Statelor Unite îmbrăcată într-o haină de culoare albastră și cu una dintre mâini, ce seamănă mai degrabă cu o bâtă, arătând spre cer.

This statue of Melania Trump has appeared near her hometown Sevnica, Slovenia. The work of US artist Brad Downey & local chainsaw artisan Ales Zupevc it is carved from a single tree trunk. Sevnica residents complain it looks nothing like Melania but Downey claims it’s a tribute. pic.twitter.com/3RfarrjqGw