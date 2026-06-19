„Decizia convocării Congresului Extraordinar a fost luată cu 85% dintre voturile exprimate”

„Decizia convocării Congresului Extraordinar a fost luată cu 85% dintre voturile exprimate, respectiv cu voturile a 566 de reprezentanți liberali în Consiliul Național Extraordinar, în timp ce 97 de reprezentanți ai partidului în Consiliul Național Extraordinar s-au opus, iar 19 s-au abținut de la vot.

De asemenea, Consiliul Național Extraordinar a aprobat – cu 551 de voturi pentru, 128 de voturi împotrivă și 3 abțineri – modificarea Statutului Partidului Național Liberal”, a transmis Biroul de Presă al Partidului Național Liberal.

Consiliul Național Extraordinar a decis că norma de reprezentare pentru Congresul Extraordinar din 21 iunie 2026 este de 2.500 de delegați.

Ionel Bogdan: „566 de voturi pentru, 97 împotrivă, 18 abțineri”

„566 de voturi pentru, 97 împotrivă, 18 abțineri. Practic, peste 80% dintre cei prezenți au votat pentru convocarea congresului. Așadar, cele două voturi sunt perfect legale. Având în vedere asta, vreau să vă anunț că pentru duminică vom avea 2 obiective principale, și anume alegerea noii echipe de conducere conform noului statut, respectiv validarea noului statut. Acestea sunt cele 2 obiective pentru congresul de duminică și mai ales direcția Partidului Național Liberal”, a transmis deputatul PNL Ionel Bogdan, vineri.

Acesta a mai precizat că vor anunța în ceea ce privește demersurile următoare în funcție de ceea ce se va întâmpla referitor „la investirea unui eventual guvern Veștea sau nu”.

„Vă vom anunța care vor fi demersurile următoare în funcție și de ceea ce se va întâmpla cu privire la investirea unui eventual guvern Veștea sau nu. Dacă au existat persoane sau colegi care au dorit să absenteze este fix problema acelor colegi, atât timp cât noi ne-am întrunit statutar cu un număr considerabil de colegi.

BPN nu a convocat congresul. Congresul este convocat abia astăzi de către Consiliul național al PNL. Așadar, toate condițiile sunt întrunite, nu vedem niciun fel de problemă. În ceea ce privește a doua contestație înregistrată, în opinia noastră și a juriștilor cu care ne-am consultat, din nou nu vedem niciun fel de problemă”, a mai spus Ionel Bogdan.

Ilie Bolojan a anunțat când își depune candidatura pentru șefia PNL

După întrunirea Consiliului Național, Ilie Bolojan a anunțat când își va depune candidatura.

„S-a încheiat întrunirea Consiliului Național, în cadrul căreia am convocat Congresul Extraordinar PNL pentru duminică, la ora 12:00, un moment important pentru viitorul partidului nostru. În cadrul ședinței de astăzi au fost aprobate și propunerile privind noul statut, cu peste două treimi din voturi.

Noile prevederi statutare sunt gândite pentru a evita fragmentarea internă și pentru a încuraja responsabilitatea politică. Candidaturile vor fi construite pe baza unor moțiuni, președinte împreună cu o echipă. Alături de președinții organizațiilor, ne propunem să deschidem PNL către oameni valoroși, să susținem meritocrația în partid și, acolo unde depinde de noi, în administrație, să se vadă că suntem buni gospodari și că îi respectăm pe cetățeni”, a transmis Ilie Bolojan, pe Facebook.

Ilie Bolojan a transmis faptul că până mâine după-amiază își va depune candidatura, împreună cu echipa de care va merge mai departe.

„Am încredere în membrii partidului nostru. Cred că își doresc un PNL puternic, credibil și respectat, astfel încât atunci când se întâlnesc cu prietenii sau colegii lor să nu le fie rușine că sunt membrii unui partid politic ca PNL. Până mâine după-amiază îmi voi depune candidatura, împreună cu echipa alături de care voi merge mai departe”, a mai spus acesta.