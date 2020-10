Mercedesul ciuruit în care a fost asasinat Viorel Vili Păun, în Germania, vândut de părinții românului cu 1.000 €: “Singurul nostru copil a murit aici”

Vili-Viorel Păun este una dintre cele nouă victime ale terorii din Hanau: tânăr, vesel, îndrăgostit, cu planuri. În urmă cu opt luni, extremistul de dreapta Tobias Rathjen, 43 de ani, i-a împușcat pe tânărul de 22 de ani și pe alte opt persoane, toți imigranți. A fost actul de furie dementă al unui rasist!

Fotografia Mercedes-ului CLS 320 ciuruit de gloanțe, cu numărul de înmatriculare HU-X-1039 a făcut înconjurul lumii: acoperit cu un film de protecție auriu, avea șapte găuri de glonț. Vili, tânărul român mort, era la volan!

Monumentul ridicat în memoria lui Vili Viorel Păun / Foto: Captură video Bild

În orașul Hanau, autoritățile au ridicat recent un monument pentru Vili, exact în locul în care a murit românul, care era șofer la o firmă de curierat. Crucea albă poartă inscripția: “Această cruce a fost ridicată în numele lui Iisus Hristos pentru eroul Vili-Viorel Paun”.

Două atacuri, șapte gloanțe, împușcat în cap

Vili se îndrepta spre casă pe 19 februarie, conducându-și Mercedesul argintiu, când l-a întâlnit pe Tobias Rathjen la Heumarkt. “Fiul meu văzuse împușcăturile și încercase să-l oprească pe Rathjen cu mașina. Apoi Vili l-a urmărit cu mașina până la Kesselstadt”, spune Niculescu Păun, citat de Bild.

Iulia și Niculescu Păun, alături de fiul lor Vili, care avea doar 22 de ani. Foto: Arhivă personală

În timpul urmăririi, Vili a apelat 110, numărul de urgență, de patru ori, dar nu a reușit să vorbească cu cineva. Linie supraîncărcată. Ultima tentativă nereușită, la 21.59. Șase minute mai târziu, Vili a murit.

Recomandări Procurorii din Medgidia au clasat cazul antrenorului de volei, calificând indicațiile de topless „că ai sâni frumoși pentru 13 ani” drept „sfaturi vestimentare”!

Criminalul a tras în mașina fiului meu de trei ori la prima oprire și de patru ori la a doua.

Niculescu Păun, 44 de ani, tatăl lui Vili

Într-o parcare din supermarket, în fața unui bar, pe Vili l-au lovit trei gloanțe (prin parbriz și geamul din dreptul șoferului): mai întâi în piept, apoi în cap și, în cele din urmă, în umăr.

Mercedesul ciuruit, vândut cu 1.000 de euro

Multă vreme, părinții lui Vili se gândiseră ce să facă cu Mercedesul pe care fiul lor îl cumpărase cu doi ani în urmă. “La patru luni de la atac am recuperat mașina de la poliție. Nu numai că a fost ciuruită, dar a fost și complet demontată de ofițeri. Sângele fiului meu era încă peste tot, chiar și pe tavan. Am plâns, am lovit furioși mașina”, își amintește tatăl.

Recomandări REPORTAJ | Prima zi cu Nicușor. “Nu ne-am luptat pentru jucării”. Primarul Bucureștiului a citat din Avram Iancu și s-a retras la discuții cu Ludovic Orban

Niculescu și Iulia au parcat mai întâi pe strada pe care locuiesc, în Germania: “Există o grădiniță la doar zece metri distanță. Nu le-am mai putut face asta copiilor”, a spus românul, care apoi a închiriat un loc de parcare la o reprezentanță auto, cu 30 de euro pe zi.

Iulia și Niculescu Păun, la monumentul dedicat fiului lor. Foto: Bild /

Reinhard Roskaritz

“Două săptămâni mai târziu m-a sunat un dealer și s-a arătat interesat de Mercedes”, spune Păun. În cele din urmă l-a vândut cu 1.000 de euro. Nu a fost o decizie ușoară pentru cuplu: “Singurul nostru copil, cel mai iubit, a murit în această mașină. Sunt prea multe amintiri rele legate de ea”.

Iulia și Niculescu Păun încă se luptă cu pierderea tragică a fiului lor: “Nu dormim, cu greu putem mânca și, de asemenea, nu putem merge la muncă. Gândurile noastre se învârt doar în jurul lui Vili”. Ei cer guvernului “ca fiul nostru să fie numit oficial erou post mortem”.

Recomandări Apel urgent al unui expert în sănătate către autorități: Vaccinarea COVID-19 este cea mai mare problemă de siguranță națională a României din ultimii 20 de ani

De îndată ce totul se termină în Germania, Iulia și Niculescu vor să se întoarcă acasă, în România. Acolo unde este îngropat singurul lor fiu.

Părinții lui Vili vin zilnic și aprind lumânări în locul unde fiul lor a fost ucis. Foto: Captură video Bild

Pe 19 februarie 2020, atacul rasist de la Hanau s-a soldat cu 9 morți

Extremistul de dreapta Tobias Rathjen a împușcat și a ucis nouă tineri imigranți (opt bărbați și o femeie) într-un bar shisha din Heumarkt și în zona Kurt-Schumacher-Platz din Kesselstadt. Mai târziu, bărbatul din Hanau și-a ucis mama, 72 de ani, și apoi s-a sinucis.

Mercedes-ul în care a fost ucis Vili, imediat după asasinat. Foto: Bild

Rathjen postase pe internet o broșură cu titlul “Mesaj către întregul popor german” înainte de actul său sângeros, în care-și prezenta viziunea rasistă asupra lumii. Ancheta despre atacul lui continuă.

Citeşte şi:

Un român poate sta toată viața în închisoare, în Franța. Ce i-a făcut unei turiste de 63 de ani, la Nisa, i-a îngrozit pe anchetatori

Ziua în care mi-a intrat coronavirusul în casă. De ce mă simt vinovat față de toți cei care se îngrijorează acum pentru noi

PARTENERI - GSP.RO EXCLUSIV Tun financiar dat de Cristi Chivu! Suma fabuloasă încasată pe vila din Corbeanca: profit URIAȘ!

PARTENERI - PLAYTECH Andreea Esca a primit o veste tristă! Ce se întâmplă acum cu vedeta de la Pro TV

HOROSCOP Horoscop 30 octombrie 2020. Scorpionii sunt dornici de alte surse de venit, dar prin eforturile altcuiva

Știrileprotv.ro Horia Brenciu, despre declarațiile lui Dan Bittman: “Zice niște lucruri din frustarea pe care a acumulat-o”

Telekomsport Celebra gimnastă a ţării a ajuns omul străzii. ŞOC: întreţine relaţii intime pentru bani