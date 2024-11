„O defecţiune a fost detectată pe 18 noiembrie 2024 la cablul submarin Cinia C-Lion1 între Finlanda şi Germania. Din cauza acestei defecțiuni, serviciile furnizate prin cablul C-Lion1 sunt întrerupte”, se arată într-un comunicat al grupului tehnologic finlandez.

„Evaluarea iniţială” arată că acest cablu a fost „rupt”, a declarat un director din cadrul Cinia.

„Pentru moment, nu este posibil să se evalueze motivul ruperii cablului, însă acest tip de ruptură nu se produce în aceste ape fără un impact exterior”, a adăugat el.

