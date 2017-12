Mesajele politicienilor de 1 Decembrie, Ziua Națională a României

Pe 1 decembrie 2017, se sărbătoresc 99 de ani de la Marea Unire de la Alba Iulia și, totodată, Ziua Națională a României. Politicienii au tranmis mesaje, vineri dimineață, de Ziua Națională a României.

Premierul Mihai Tudose a publicat un mesaj scurt, pe Facebook. „La mulți ani, România”, a scris șeful Executivului, pe rețeaua de socializare.

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, „Sărbătorim ziua de 1 Decembrie, amintindu-ne de valorile și idealurile pentru care au militat înaintașii noștri la 1918: dorința de libertate, de unitate, de a aduna românii sub un singur steag. Astăzi trăim o perioadă în care drepturile și libertățile cetățenilor sunt ammenințate, o perioadă în care românii se pare că nu-și pot decide singuri viitorul. Sunt convins însă că vom depăși toate aceste dificultăți, așa cum am făcut-o și ăn ultimii 25 de ani după am lăsat în urmă hana grea a comunismului”, a transmis Călin Popescu Tăriceanu.

„La mulți ani Românilor cu ocazia Zilei Naționale!”, a transmis și fostul premier Victor Ponta, alături de o fotografie în care apare alături de fostul său aliat politic, Crin Antonescu, la parada de 1 Decembrie din anul 2012.

Și ministrul Apărării, Mihai Fifor, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a României.