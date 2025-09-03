Cazul a ajuns la FBI

Owen McKenny, prietenul fetei a fost, de asemenea, bombardat cu mesaje. Cei doi adolescenți nu au înțeles de ce au fost atacați în mod similar pe social media, în timp ce mama lui Lauryn a făcut echipă cu ei și cu forțele de ordine din Beal City, Michigan, pentru a da de urma atacatorului.

Însă adevărata răsturnare de situație a avut loc în momentul în care, autoritățile l-au identificat pe cel care i-a hărțuit. Este vorba despre nimeni alta decât Kendra Licari, mama fetei. Documentarul lui Skye Borgman, bazat pe o poveste reală, explică modul în care Kendra a folosit un VPN pentru a-și ascunde locația, deși atunci când lucrurile au ajuns la FBI, oficialii au reușit să îi urmărească adresele IP.

În timpul procesului, Kendra Licari a pledat vinovată la două capete de acuzare de hărțuire a unui minor, în 2023, și a primit o pedeapsă maximă de cinci ani. Chiar dacă a fost eliberată în august 2024, aceasta nu are voie să să apropie de fiica sa.

O avalanșă de abuzuri

Mesajele trimise lui Lauryn includeau o avalanșă de abuzuri, printre care: „El crede că ești urâtă” (despre Owen), „Bună Lauryn, Owen se desparte de tine. Nu te mai place de ceva vreme”.

Lucrurile devin și mai tulburătoare atunci când alte mesaje devin sexuale: „Este evident că mă dorește. Râde, zâmbește și îmi atinge părul”, „Amândoi avem chef de f**k. Ești o fată drăguță, dar știu că eu îi pot da ceea ce vrea”.

Discutând cazul, superintendentul Bill Chillan a precizat: „Au fost suficient de vulgare și de urâte pentru a face un bărbat de 53 de ani să roșească. Dovezile au fost extraordinare”.

Cele mai îngrijorătoare mesaje se refereau la faptul că Lauryn ar fi fost îndemnată să se rănească, spunându-i-se inclusiv să își pună capăt zilelor, să „sară de pe un pod”.

„Eram într-o stare mentală deplorabilă”

Deși Lauryn a încercat să blocheze numărul, faptul că agresorul folosea un generator de numere aleatorii a făcut ca ea să nu poată scăpa. Lauryn s-a destăinuit în legătură cu această încercare și a explicat: „Când am citit prima dată asta, am fost total șocată, m-a făcut să mă simt prost, eram într-o stare mentală deplorabilă”.

Cât despre Kendra, ea și-a apărat acțiunile, spunând: „Nu mi-a fost frică, știam că nu se va răni. Știu că unii oameni ar putea pune la îndoială asta. Dar o cunosc pe Lauryn și știu conversațiile pe care le avem noi două. Dacă nu aș fi cunoscut-o atât de bine, totul ar fi putut fi diferit”. Totuși, Kendra susține că nu ea a trimis primul mesaj prin care i-a spus lui Lauryn că Owen se va despărți de ea.

