Polițistul Marian Godină a explicat cum ar fi afectată activitatea sa și nu numai de modificările Codurilor Penale. Mesajul său publicat pe Facebook a devenit rapid viral. La începutul lunii, polițistul din Brașov s-a transferat de la Serviciul Rutier la Serviciul de Acţiuni Speciale Braşov.



Mesajul polițistului Marian Godină despre modificările Codurile Penale:

-Alo, bună ziua, de la poliție vă sunăm, deranjăm?

-Nu, spuneți vă rog!

-Știți…sunteți cercetat pentru trafic de droguri…

-Da, știu, am fost anunțat încă de când m-a reclamat b…. ăla. Abia aștept să audiați toți martorii, vreau să asist și eu la audieri, să-i văd și eu care sunt ăia, să le trimit niște bezele în timp ce declară…da-le-aș…

-Noi v-am sunat să vă spunem că am dori să facem o percheziție domiciliară. Bănuim că vă așteptați la asta. Mâine sunteți acasă?

– Păi după ce am fost anunțat că se face o investigație, normal că mă așteptam să vină mascații, că doar nu-l așteptam pe Moș Gerilă cu renii. Totuși, mâine am ceva treabă, nu puteți să ajungeți poimâine?

-Bine, atunci venim poimâine.

-De fapt veniți răspoimâine, că mai am câteva lucrușoare de aruncat și n-am timp mâine.

-Bine. Rămâne pe răspoimâine?

-Da, dar nu veniți și voi chiar la 6. Sunt puțin obo și plicti. Haideți pe la un 10.

-Ok. O zi bună!

-Auziți? Vedeți că las ușile deschise, să nu mai dea băieții ăia negri cu berbecul, că acum un an, când erau legile ălea tâmpite de veneați prin surprindere, mi-au dat de mi-au scos ușa cu tot cu toc.

Subiectul modificărilor pe care majoritatea PSD-ALDE vrea să le aducă legilor justiției a fost discutat și de procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Într-un interviu acordat ziarului Libertatea, Kovesi a afirmat că propunerile depuse în Parlament vizează dosare în curs și sunt menite să-i protejeze pe cei care comit fapte de corupție. Kovesi susține că România riscă să se întoarcă la perioada de dinainte de 2004, ,,când deciziile în dosarele penale se luau în sediul de partid”. Ea a mai precizat că nu a purtat discuții despre funcția de procuror european, care va fi înființată, la Bruxelles, în 2019.



