De Daria Maria Diaconu,

„Dragi români, 2019 a fost anul victoriei democrației și al implicării civice, când am arătat tuturor că suntem o națiune unită în jurul unor valori și idealuri comune. Am deplină încredere că în acest nou an care stă să înceapă vom rămâne însuflețiși de visul nostru pentru o Românie mai bună.

Să construim împreună așadar cu solidaritate și speranță România normală, țara care devine cu adevărat acasă pentru toți românii, oriunde s-ar afla.

Un an nou fericit tuturor! la Mulți Ani!”, a transmis președintele României, Klaus Iohannis.

Premierul României, Ludovic Orban, a transmis și el un mesaj cu ocazia Anului Nou:

“Intrăm într-un an nou și un nou deceniu, care îmi doresc să însemne și începutul unei perioade de normalitate și de reală democrație pentru România.

Să privim ceea ce lăsăm în urmă ca pe o pildă despre ce avem de făcut pentru a împlini cu adevărat visul de libertate, democrație și prosperitate, care i-a mobilizat pe români cu 30 de ani în urmă împotriva totalitarismului.

Întâmpinăm noul an cu speranță și încredere în drumul pe care ni l-am ales, din nou în marea familie europeană și parteneri apreciați ai Alianței Nord-Atlantice. Să ne bucurăm de tot ceea ce am reușit împreună!

Anul 2020 să vină cu sănătate, vise împlinite, viață frumoasă, belșug în casă și mai bine pentru toțiUn an nou fericit! La mulți ani, tuturor românilor!”

