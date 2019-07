De Dana Aramă, Marți, 16 iulie 2019, 22:18

Deputaţii din Parlamentul European au decis astăzi, prin vot, ca politicianul german Ursula von der Leyen să preia funcţia de preşedinte al Comisiei Europene. Este prima femeie aleasă în această funcție.

Președintele României, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj de felicitare noului președinte al Comisiei Europene

”O felicit pe Ursula von der Leyen pentru alegerea sa ca Președinte al Comisiei Europene. Ne așteptăm la o cooperare strânsă, pentru o Europă puternică!”, este mesajul transmis de Klaus Iohannis pe Twitter.

I congratulate @vonderleyen on her election as @EU_Commission President. Looking forward to a close cooperation for a stronger Europe!