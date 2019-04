„The way we are … pentru că suntem și vom fi mereu o singură ❤️ @razvan.ciobanu Drum lin către lumina , Dumnezeu să te odihnească în pace dragul nostru iubit prieten”, a scris Raluca Bădulescu pe contul de socializare.

CITEȘTE ȘI: Povestea cutremurătoare a românului ucis de doi adolescenți în Suedia, care au rămas nepedepsiți!

Accidentul teribil în care a murit Răzvan Ciobanu a fost explicat de Poliție, după ce ofițerii criminaliști au tras primele concluzii din cercetarea la fața locului. Polițiștii au confirmat oficial că victima nu purta centura e siguranță și au exclus ipoteza unei sinucidere. Însă, legiștii urmează să stabilească dacă Răzvan Ciobanu a consumat sau nu alcool ori alte substanțe interzise.

Polițiștii au făcut măsurători la fașa locului și au stabilit dinamica accidentului în care și-a pierdut viața designerul Răzvan Ciobanu, în cursu, zilei de duminică spre luni. El a fost descoperit de un localnic, puțin după orele 7.

Citește și

Cât de mult din Europa deține China? Cum se implică economic statul chinez în UE

Citește mai multe despre raluca badulescu, razvan ciobanu, Accident, Mesaj și moarte in somn pe Libertatea.