Finala Euro 2020, Anglia – Italia, se va disputa pe 11 iulie, la Londra, pe Wembley, iar regina Elizabeth a II-a speră ca naţionala de fotbal să câştige trofeul european.

„Domnului Gareth Southgate,

În urmă cu 55 de ani am avut şansa să îi înmânez Cupa Mondială lui Bobby Moore şi am văzut ce înseamnnă pentru jucători, conducere şi staf să ajungă într-o finală de turneu internaţional major şi să o câştige.

Vreau să vă transmit vouă, tuturor, felicitările mele şi ale familiei mele pentru că sunteţi în finala Campionatului European şi să transmit urări de bine pentru mâine, cu speranţa că istoria va înregistra nu numai succesul vostru, ci şi spiritul, dăruirea şi mândria pe care le-aţi arătat”, se arată în mesajul reginei, postat pe conturile de social media ale familiei regale.

Anglia are şansa să câştige primul trofeu major după 55 de ani, după ce în 1966 a câştigat Cupa Mondială.

“I send my good wishes for tomorrow with the hope that history will record not only your success but also the spirit, commitment and pride with which you have conducted yourselves.”



A message from Her Majesty The Queen to Gareth Southgate & @England ahead of the #EURO2020 Final. pic.twitter.com/uFX2O38kxi