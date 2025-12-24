Meșterul din Marea Britanie a furat bani de la femeie trei ani

Bărbatul în vârstă de 40 de ani a lucrat ca meșter pentru o femeie în vârstă, în sudul Shropshire, din septembrie 2019 până în decembrie 2022, când aceasta a decedat. După decesul femeii, familia sa a contactat poliția. Aceasta a dezvăluit că este îngrijorată pentru mai multe plăți făcute de către femeie lui Appleby, relatează portalul de știri Hereford Times.

Suma totală a acestora depășea 102.627 de lire sterline pe parcursul unei perioade de 39 de luni.

Cum a reușit bărbatul să sustragă o sumă colosală de la victimă

Ancheta a arătat că Appleby a întâlnit-o pe victimă în calitate de curățător. După ce compania la care lucra a intrat în faliment în 2019, el a continuat să o viziteze pentru a efectua diverse reparații, precum vopsirea garajului sau schimbarea becurilor din casă.

Deoarece victima îl cunoștea, i-a acordat încredere și i-a permis să folosească laptopul său pentru a accesa contul bancar online și a-i face plăți. Pentru că femeia nu știa să verifice tot ceea ce făcea meșterul, acesta a reușit să își transfere mai multe sume în conturile proprii.

Appleby a realizat 41 de plăți către sine. Ca să scape de orice acuzații, bărbatul i-a spus angajatoarei sale că unele dintre acestea erau pentru materiale utilizate la reparații, cum ar fi schimbarea ușii de la garaj, care nu a fost niciodată înlocuită.

Meșterul britanic și-a transferat o sumă colosală înainte ca bătrâna să moară

Totuși, nu a putut prezenta dovezi ale achizițiilor. În plus, o plată de 15.000 de lire sterline a fost realizată pe 12 decembrie 2022, la ora 19.56, cu o oră înainte ca victima să decedeze în spital.

Investigațiile au arătat că Appleby a vizitat-o pe victimă în spital și, după ce a aflat că era inconștientă, a intrat în casa acesteia și a efectuat tranzacția. În august 2024, Appleby a pledat vinovat la acuzația de fraudă prin reprezentare falsă.

Bărbatul a fost condamnat la închisoare după ce a furat trei ani de la femeia în vârstă

Simon Appleby, din Letton, Bucknell, Shropshire, a fost condamnat luni, 22 decembrie, la Curtea de Coroană din Shrewsbury, pentru fraudă prin reprezentare falsă.

„Salut sentința dată lui Appleby, ale cărui acțiuni au fost un abuz rușinos de încredere, vizând o femeie vulnerabilă care se baza pe el pentru ajutor și sprijin. Appleby a exploatat în mod conștient această încredere pentru câștig personal, iar să ia mai mult de 100.000 de lire sterline de la ea pe o perioadă îndelungată a fost profund necinstit și moral inacceptabil. Faptul că a continuat să-și transfere bani chiar și în timp ce ea era inconștientă în spital arată amploarea înșelătoriei sale”, a declarat detectivul Emily Cooke.

Ea a adăugat: „Vreau să felicit familia victimei pentru că a venit în față și a raportat îngrijorările lor poliției. Sper ca această sentință să transmită un mesaj clar că cei care exploatează persoane vulnerabile pentru câștig financiar vor fi investigați și trași la răspundere”.

