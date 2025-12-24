Aceste informații provin de la un bărbat care a contactat în mod anonim Biroul Federal de Investigații (FBI). Cu toate acestea, nu există deocamdată dovezi care să susțină acuzațiile. Dosarul poate fi consultat aici.

FBI nu a verificat informațiile

Conform unei note redactate de FBI pe 27 octombrie 2020, bărbatul spune că ar fi reluat legătura în anii 1990 cu o veche cunoștință cu care a avut un copil. Presupusa victimă i-ar fi povestit că a fost invitată la un hotel de lux, unde ar fi fost dusă de „o femeie cu nume ciudat” și unde l-ar fi întâlnit pe Donald Trump. Mai târziu, ar fi spus: „Donald J. Trump m-a violat împreună cu Jeffrey Epstein”.

Bărbatul a povestit, de asemenea, FBI-ului despre o întâlnire anterioară cu Trump. În 1995, l-ar fi dus cu o limuzină la aeroportul din Dallas. În timpul călătoriei, Trump ar fi menționat de mai multe ori numele „Jeffrey” și ar fi făcut aluzii la telefon despre „abuzarea unei fete”. Când bărbatul i-a povestit femeii acest episod, aceasta ar fi devenit „brusc rece ca gheața”.

La scurt timp după aceea, femeia a depus o plângere la poliție. Două săptămâni mai târziu, ar fi fost găsită moartă în Kiefer, Oklahoma. Potrivit sursei anonime, polițiștii prezenți la fața locului nu au crezut că a fost vorba de sinucidere, dar autoritățile au închis cazul ca atare.

Bărbatul a adăugat că a scris o postare pe Facebook în 2020 despre aceste evenimente. Cineva l-ar fi sunat apoi și ar fi țipat la el, spunându-i că și-a pus familia în pericol.

FBI-ul a înregistrat pur și simplu apelul telefonic, petrecut în primul mandat al lui Donald Trump la Casa Albă, și nu a verificat informațiile.

Donald Trump a zburat de cel puțin opt ori cu avionul lui Jeffrey Epstein

Donald Trump se află într-o situație delicată din cauza scandalului Epstein, fiind presat inclusiv din tabăra MAGA să publice toate documentele din dosar. Un alt document arată că președintele american a mințit când a spus că nu a zburat niciodată cu avionul defunctului bancher de investigații condamnat pentru pedofilie, trafic de persoane și alte infracțiuni sexuale.

Într-un e-mail datat 7 ianuarie 2020, un procuror – al cărui nume este redactat – a scris că înregistrările de zbor arată că Trump a zburat cu avionul privat al lui Epstein de opt ori între 1993 și 1995. Printre acestea se numără cel puţin patru zboruri la care a fost prezentă și Ghislaine Maxwell, partenera lui Epstein. Maxwell ispăşeşte în prezent o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru că recrutat minore pentru Epstein. În e-mailul procurorului nu exista nicio acuzaţie că Trump ar fi comis vreo infracţiune.

Președintele american, presat să publice toate documentele din dosarele Epstein

Administraţia Trump a publicat în ultimele zile o mare parte din dosarele Epstein, în încercarea de a se conforma unei noi legi care impune divulgarea informaţiilor pe această temă sensibilă din punct de vedere politic, notează Reuters.

Republicanii şi democraţii din Congres au adoptat legea în ciuda obiecţiilor lui Trump, impunând ca toate documentele să fie făcute publice până la 19 decembrie, dar permiţând redactarea parţială a acestora pentru a proteja victimele.

Totuși, documentele publicate conțin numeroase cenzurări, ceea ce a stârnit furia unor republicani şi nu a contribuit la dezamorsarea scandalului, care ameninţă partidul înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului prezidenţial, programate în noiembrie 2026.

Departamentul Justiției susține că dosarele Epstein conțin afirmații senzaționaliste

Luni, Trump a minimizat importanţa dosarelor Epstein, susținând că tot acest scandal este „folosit doar pentru a deturna atenţia de la succesul extraordinar” al său şi al colegilor săi republicani.

Departamentul de Justiţie i-a luat apărarea lui Donald Trump: „Unele dintre aceste documente conţin afirmaţii neadevărate şi senzaţionaliste împotriva preşedintelui Trump, care au fost transmise FBI-ului chiar înainte de alegerile din 2020. Pentru a fi clari: afirmaţiile sunt nefondate şi false, iar dacă ar fi avut o fărâmă de credibilitate, cu siguranţă ar fi fost deja folosite împotriva preşedintelui Trump. Cu toate acestea, din angajamentul nostru faţă de lege şi transparenţă, Departamentul de Justiţie publică aceste documente cu protecţia de rigoare prevăzută de lege pentru victimele lui Epstein”.

Încă un milion de documente găsite

Publicarea întregului dosar întârzie, spre nemulțumirea aleșilor americani. Departamentul de Justiţie a anunțat că FBI şi procuratura federală din Manhattan au descoperit încă peste un milion de documente care ar putea avea legătură cu Epstein, fără a da detalii despre momentul sau modul în care au fost găsite documentele.

„Avem avocaţi care lucrează non-stop pentru a examina şi a efectua redactările necesare din punct de vedere legal pentru a proteja victimele, şi vom publica documentele cât mai curând posibil. Din cauza volumului mare de materiale, acest proces poate dura încă câteva săptămâni”, a comunicat Departamentul american al Justiției.

Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
