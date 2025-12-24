Situația cazurilor de gripă

Conform Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), cele mai multe cazuri de gripă au fost raportate în București și în județele Cluj, Botoșani, Bihor, Iași și Neamț.

„Având în vedere succesiunea a 3 săptămâni care au evoluat cu o intensitate înaltă a activității gripale, cu depășirea mediei față de sezoanele anterioare și cu o răspândire geografică extinsă a circulației virusurilor gripale la nivelul întregii țări, putem vorbi de o situație de alertă epidemiologică”, a declarat INSP.

În săptămâna 15-21 decembrie 2025, au fost raportate 102.655 cazuri de infecții respiratorii acute, inclusiv gripă clinică, IACRS și pneumonii. Acesta reprezintă o creștere de 3,7% față de săptămâna anterioară (99.034 cazuri) și cu 15,2% mai multe cazuri comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent (89.109 cazuri). În plus, variația față de media cazurilor din sezoanele 2018-2025, excluzând sezoanele pandemice, a fost de 47,3%.

Distribuția geografică și detalii suplimentare

În ceea ce privește cazurile de gripă clinică, acestea au fost raportate din toate județele țării. Cele mai afectate zone au fost municipiul București (1.696 cazuri) și județele Cluj (843 cazuri), Botoșani (826 cazuri), Bihor (801 cazuri), Iași (700 cazuri) și Neamț (616 cazuri).

Potrivit INSP, „având în vedere succesiunea a 3 săptămâni care au evoluat cu o intensitate înaltă a activității gripale, cu depășirea mediei față de sezoanele anterioare și cu o răspândire geografică extinsă a circulației virusurilor gripale la nivelul întregii țări, putem vorbi de o situație de alertă epidemiologică”.

De asemenea, în aceeași perioadă, au fost înregistrate 62 de cazuri de infecții respiratorii acute severe (SARI), cu 11 mai multe față de săptămâna precedentă, și 133 de cazuri de gripă confirmate de laborator. Din acestea, 60 au fost cauzate de virusul gripal AH3, 5 de virusul gripal AH1 și 68 de virusul gripal A nesubtipat.

Vaccinarea antigripală

De la începutul sezonului până pe 21 decembrie 2025, au fost raportate 294 de cazuri de gripă confirmate de laborator. Dintre acestea, 119 au fost cauzate de virusul gripal AH3, 59 de virusul gripal A nesubtipat, 13 de virusul gripal AH1 și 3 de virusul gripal B, conform INSP. Vaccinarea antigripală a fost realizată pentru 1.252.642 de persoane până la aceeași dată, dintre care 1.227.743 aparțin grupelor cu decontare compensată, iar 5.835 de persoane s-au vaccinat în farmaciile comunitare autorizate.

INSP a raportat, de asemenea, primul deces cauzat de gripă în sezonul 2025. Victima este o femeie de 88 de ani din județul Cluj, care suferea de afecțiuni preexistente și nu era vaccinată împotriva gripei. Femeia a fost testată pozitiv pentru virusul gripal de tip A, subtip H3.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE