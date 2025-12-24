Imagini din casa lui Marius Manole împodobită de Crăciun. Ce vedete i-au trecut pragul de sărbători: „Mirosea a cozonac”

În ediția de Crăciun, Marius Manole își întâmpină distinșii oaspeți cu bucate tradiționale, câte un mic, dar și cu… pisicile casei!

Cei cinci invitați vor dezvălui ce amintiri au despre cadourile de Crăciun primite în copilărie.

Emilia Popescu: „Țin minte o păpușă pe care am primit-o. Nu era cea mai frumoasă, dar mie mi se părea extraordinară! Și știu că eram supărată că nu-l prindeam pe Moș Crăciun când intră”.

Mirela Oprișor: „Așteptam de la tata, de la fabrică, că-i dădea pachete pentru copii. Câteodată, erau niște căciuli atât de urâte… O portocală, o ciocolată”.

Elvira Deatcu: „La Bistrița nu aveam voie să atingem nimic până nu intra preotul în casă. Și eram numai copii, toți nepoții de la Bistrița, Cluj și București îl uram pe preot. Behăiam de foame, că noi și posteam cu o zi înainte. Și mirosea a cozonac în casă, ni se făcea rău de poftă”.

Daniel Nuță: „Am găsit de curând o poză de la un Crăciun, cu mine la 7 ani și un Moș Crăciun care avea un costum atât de penibil… Cred că era un vecin! Era ceva foarte rău. Nici măcar barbă nu avea. Mi-a adus un trenuleț. De un alt Crăciun am vrut neapărat DVD-ul cu Titanic. Tot Crăciunul ăla m-am uitat în fiecare zi la Titanic”.

Raluca Aprodu: „Părinții mei lucrau la o bancă și noi ne bucuram când ne aduceau mape din acelea colorate. Și multe pixuri! Eu și sora mea ne-am prins că ei erau Moș Crăciun, dar nu voiam să le stricăm bucuria”.

Vedetele au spus și cum arată Crăciunul ideal pentru ei.

Raluca Aprodu: „Dacă aș avea bani și timp, m-aș duce în vârful unui munte, într-o casă superbă”.

Elvira Deatcu: „Eu nu vreau munte și frig, nu sunt o schioare. Eu aș vrea, de Crăciun, să fiu la mare, la cald, la soare”.

Mirela Oprișor: „Mi-aș dori să fiu pe o plajă. N-am fost niciodată într-o țară exotică”.

Emilia Popescu: „Crăciunul ideal este cel cu copiii”.

Daniel Nuță: „Pentru mine, Crăciunul este fix atmosfera din «Singur acasă», toată nebunia cu casa plină… Așa a fost tot timpul de Crăciun la mine acasă”.

Ce își propun vedetele pentru anul 2026 au dezvăluit tot în fața lui Marius Manole.

Mirela Oprișor: „La anul vreau să am întâlniri frumoase, nu numai despărțiri. Vreau să-mi las părul lung”.

Elvira Deatcu: „Să fim sănătoși, să muncim”.

Emilia Popescu: „Mi-aș dori să devin nefumătoare”.

Daniel Nuță: „Aș călători mai mult”

Raluca Aprodu: „Să ne înconjurăm de oameni pozitivi”

