Nokia 3310, de la telefon iconic la obiect de colecție

Nokia 3310 a marcat o epocă în lumea telefoanelor mobile. Lansat de Nokia în februarie 2000, acest model era sinonim cu fiabilitatea și simplitatea. La acea vreme, BlackBerry atrăgea utilizatori concentrați pe ecrane, însă Nokia 3310 a cucerit prin ușurința utilizării și designul compact. Acest telefon a devenit un simbol al anilor 2000, fiind preferat de milioane de oameni.

Astăzi, la 25 de ani de la lansare, Nokia 3310 se bucură de o popularitate reînnoită. Cererea pentru telefoane simple crește, pe măsură ce oamenii caută o „detoxifiere digitală”. Dacă deții un astfel de telefon, verifică valoarea lui pe piață.

Cât valorează astăzi un Nokia 3310 și ce caută colecționarii

Exemplarele nefolosite, cu sigiliul intact, pot ajunge la prețuri de 200, 500 de euro sau chiar mai mult pe site-uri de licitații precum eBay. În decembrie 2025, un model nedespachetat a fost vândut pentru suma impresionantă de 1.700 de euro.

Dacă ai un Nokia 3310 în stare bună, dar utilizat, prețul poate varia între 20 și 40 de euro. Pe Catawiki, astfel de telefoane se vând cu prețuri între 25 și 70 de euro. Colecționarii sunt dispuși să plătească mai mult pentru modelele care includ ambalajul original, instrucțiunile și încărcătorul, prețurile ajungând la 80-100 de euro.

Modelele recondiționate sunt de asemenea populare, fiind disponibile online la prețuri de aproximativ 109 euro. Este important ca bateria să fie în stare bună, iar telefonul să nu prezinte zgârieturi majore.

Colecționarii adoră Nokia 3310 pentru statutul său iconic, iar tinerii îl descoperă ca pe un telefon „dumbphone” ideal pentru vacanțe sau pentru a evita rețelele sociale. Acest model permite doar apeluri și mesaje, fiind o alegere excelentă pentru cei care doresc să se deconecteze de la notificările constante.

Valoarea unui Nokia 3310 depinde de starea bateriei, deblocarea telefonului și aspectul general. Modelele care funcționează pe toate rețelele sunt mai căutate, iar zgârieturile pe ecranul din plastic pot reduce semnificativ prețul.

Într-o eră în care tehnologia evoluează mai repede ca niciodată, telefoanele mobile au devenit indispensabile și, paradoxal, rapid învechite, generând cantități semnificative de deșeuri electronice. În România, milioane de astfel de dispozitive vechi zac uitate în sertare. Reciclarea telefoanelor vechi nu mai este doar o opțiune, ci o necesitate, deoarece, dincolo de impactul ecologic, fiecare smartphone reciclat înseamnă metale valoroase recuperate și, implicit, poluare redusă. Cum se reciclează telefoanele vechi, unde pot fi predate și de ce este esențială reciclarea.

