La filmările emisiunii, Libertatea a stat de vorbă cu artista, pentru a afla ce planuri are pentru aceste sărbători, dar și cum s-a simțit la „Revelionul cel mai nebun”

Libertatea: Cum arată sărbătorile de iarnă ideale pentru tine? Ce planuri ai pentru Crăciun și Revelion?

Lorenna: Aștept cu nerăbdare în fiecare an sărbătorile de iarnă! Acesta este anotimpul meu favorit. De Crăciun și de Revelion cânt, de fiecare dată. Sunt în mijlocul publicului, unde mă simt cel mai bine, dar nu ratez o vizită acasă, la ai mei, care sunt în Gherla, județul Cluj. Merg la ei, le fac cumpărăturile și apoi îi las singuri, căci mă așteaptă publicul.

Ce tradiții respectă Lorenna de sărbători

Ce tradiții de sărbători respecți și de unde le-ai preluat?

Colindatul, deși nu prea se mai păstrează acum așa cum era pe vremuri. La noi, în Ardeal, parcă tradiția e la ea acasă! Totuși, în București, unde stau de 10-15 ani, nu prea mai merg copiii la colindat. Eu am noroc, pentru că realizez emisiuni de folclor și înainte de sărbători o să merg în inima Maramureșului și o să filmez cu mulți copilași de acolo. Toți se îmbracă în costume populare, toată lumea merge la biserică. E foarte frumos! În Maramureș, într-adevăr, sărbătorile sunt ceva de vis! O să îmbrac cu mândrie costumul lor popular.

Cum arătau sărbătorile pentru tine în perioada copilăriei?

Era frumos în copilărie, atunci când ne adunam cu toții la masă. Mama ne făcea prăjituri și ne aștepta cu masa pusă. În adolescență mergeam la colindat din casă în casă, iar fiecare părinte se pregătea cu mâncare și tot felul de lucruri.

Rezoluțiile artistei pentru noul an

Obișnuiești să-ți faci rezoluții pentru noul an?

Vreau să lansez cât mai multe melodii frumoase, care să ajungă la sufletul publicului. Îmi doresc să fiu mereu în mijlocul celor care mă ascultă și vreau să fim sănătoși toți, atât eu, cât și familia. Dacă nu ai sănătate, nu poți să faci nimic!

De ce ar trebui cei de acasă să fie cu ochii pe momentul tău de la Revelion de la Antena 1?

După părerea mea, a fost momentul cu energia cea mai mare. În momentul în care am început să cânt «Ia tigaia, na tigaia», au ieșit colegii la joc și au reușit să își rupă opincile pe scenă! Trebuie toată România să se uite la Antena 1 de Revelion!

https://youtu.be/IpY2QukVuz8?si=1iBNCXnVW3laVEo3

Ai un mesaj pentru cei de acasă, cu ocazia finalului de an?

Le mulțumesc tuturor susținătorilor, prietenilor, fanilor și celor care m-au apreciat în 2025. Le doresc multă sănătate și le promit că nu îi voi dezamăgi! O să lansez melodii frumoase, vesele. O să rămân așa cum mă știe lumea, modestă, petrecăreață și cu simțul umorului la purtător!

