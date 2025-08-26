Poliția Județeană Mureș a deschis ancheta pe 18 august, în urma plângerii depuse de victima de 81 de ani, care a reclamat dispariția banilor.

Potrivit cercetărilor, două persoane ar fi intrat în apartament sub acest pretext, au furat banii, iar apoi au părăsit orașul cu ajutorul unui complice.

„Din verificările efectuate, două persoane necunoscute ar fi pătruns în apartamentul unui

bărbat, de 81 de ani, din Târgu Mureș, iar, sub pretextul efectuării unei deratizări, ar fi

sustras dintr-o încăpere mai multe sume de bani, în diferite valute, în valoare de peste

30.000 de euro. Polițiștii au stabilit că cei doi ar fi părăsit localitatea cu sprijinul unui alt

bărbat necunoscut”, a transmis IPJ Mureș.

Investigațiile au dus la identificarea a trei suspecți din Bonțida, Cluj, cu vârste de 26, 54 și 56 de ani.

În cursul zilei de marți, polițiștii au efectuat percheziții la locuințele acestora, unde au descoperit și ridicat probe, dar și peste 112.000 de lei, ascunși în pungi de plastic îngropate sub podele.

„Au fost descoperite și ridicate astfel mai multe mijloace materiale de probă, dar și mai

multe sume de bani, în valoare de peste 112.000 de lei, unele fiind descoperite în pământ,

îngropate sub locațiile percheziționate”, se mai precizează în comunicatul IPJ Mureș.

Cei trei suspecți au fost duși la sediul poliției pentru audieri și au fost reținuți pentru 24 de ore, iar miercuri, 27 august, urmează să fie prezentați magistraților cu propunere de arestare preventivă.

