În ultimele ore, zeci de videoclipuri în care celebra salată boeuf este ornată cu pinguini din ouă fierte au devenit virale pe TikTok. Pinguinii din Madagascar pe salata boeuf pentru Crăciun sunt un adevărat trend în 2025 și fac furori în mediul online.

Românii din țară și din alte colțuri ale lumii i-au pregătit, i-au așezat perfect pe salata vedetă a mesei de Crăciun, iar apoi i-au filmat și i-au distribuit în mediul online. În doar 24 de ore, platforma s-a umplut de sugestii și idei de modele pentru salata cu pinguini.

 
 @abcabcabc295 🐧🐧 #salataboeuf #boeuf #christmas2025 #craciun #craciun2025 ♬ sunet original - Alexx

Internauții i-au „botezat” Pinguinii din Magadascar, după celebrul film animale care a cucerit inimile tuturor.

 
 @bdlm.sorina 
🤣🤣🤣
 ♬ sunet original - muzica_buna❤🙊

Zeci de clipuri cu salta boeuf cu pinguini, virale pe TikTok

În imaginile virale apar salatele boeuf în vase de diferite forme și mărimi, iar fiecare dintre ele este ornată cu unul sau mai mulți pinguini făcuți din ouă fierte și felii de măsline.

„S-a schimbat locația, Madagascar! Pinguinii, atâta zic, să moară Sofia! uite stâncile”, este sunetul care apare pe fundalul videoclipurilor cu salata, fiind un alt sunet viral în mediul online.

 
 @arizona_433 
 ♬ sunet original - Alexx

Cum poți să faci acasă pinguinii din ouă fierte pentru salata boeuf

Decorațiunile sunt interesante și de efect, iar musafirii cu siguranță vor fi impresionați atunci când vor vedea ce surpriză le-ați pregătit. Decorațiuniel virale pentru salata din 2025 vor fi o adevărată încântare și pentru copii.

Ingrediente:

  • ouă fierte tari
  • măsline negre (fără sâmburi)
  • morcovi fierți
  • cremă de brânză sau puțină maioneză (pentru lipit)
  • scobitori (opțional)

Mod de preparare:

  • Corpul pinguinului – Taie oul fiert pe jumătate, pe lung. Dintr-o jumătate decupează puțin albușul ca să se vadă gălbenușul – acesta va fi „burtica”.
  • Capul – Folosește o măslină neagră întreagă pentru cap. Fă o mică tăietură pe lateral ca să stea fix pe ou.
  • Aripile – Taie o măslină pe lung, în două. Lipește jumătățile pe lateralele oului, ca niște aripioare.
  • Ciocul și picioarele – Taie morcovul felii subțiri. Dintr-o felie fă un triunghi mic pentru cioc. Dintr-o altă felie taie o formă semicerc pentru lăbuțe.
  • Asamblarea – Prinde capul de corp cu puțină cremă de brânză sau maioneză (poți folosi și o scobitoare). Lipește ciocul pe măslină și așază pinguinul pe „picioare”.
 
 @rocioo._.022 🐧🐧 #salataboeuf #misiuneatiktok #2026 #craciunfericit ♬ sunet original - Alexx

Detaliul la care trebuie să fii atent dacă vrei să faci salata boeuf cu pinguini pentru Crăciun

Pinguinii pentru salata boeuf ies haioși, sunt comestibili și sigur vor fura privirile de pe masa de sărbători.

Totuși, dacă vrei ca preparatul să arate impecabil, ar fi bine să pui pinguinii pe salata boeuf chiar înainte de servire, ca să arate proaspeți și să nu se înmoaie.

Pinguinii din Madagascar, sursa de inspirație pentru salata de pe masa de Crăciun

Pinguinii care au ajuns vedete pe salata boeuf de Crăciun amintesc multora de filmul „Pinguinii din Madagascar”, animația plină de umor care i-a scos din umbră pe Skipper, Kowalski, Rico și Private. Cei patru pinguini par drăgălași și nevinovați, dar în realitate sunt o echipă de agenți secreți mereu gata să salveze lumea, cu planuri trăsnite și multă autoironie.

Povestea îi urmărește într-o misiune globală plină de umor, gadgeturi absurde și situații limită, în care lumea trebuie salvată de un răufăcător sofisticat și ușor tragic, caracatița Dave.

Dincolo de glume rapide și acțiune, filmul cucerește prin dinamica dintre personaje: liderul autoritar, strategul genial, „arma secretă” imprevizibilă și sufletul sensibil al echipei. Este o parodie inteligentă a filmelor cu spioni, presărată cu referințe subtile care fac deliciul cinefililor, nu doar al copiilor.

Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor"

Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Pas important pentru Autostrada ,,Unirii” A8: toate loturile secţiunii montane Sărăţeni-Pipirig sunt gata de lucrări
Știri România 20:56
Pas important pentru Autostrada ,,Unirii” A8: toate loturile secţiunii montane Sărăţeni-Pipirig sunt gata de lucrări
Primul deces din cauza gripei în acest sezon, la Cluj. INSP anunță alertă epidemiologică
Știri România 15:43
Primul deces din cauza gripei în acest sezon, la Cluj. INSP anunță alertă epidemiologică
Imagini din casa lui Marius Manole împodobită de Crăciun. Ce vedete i-au trecut pragul de sărbători: „Mirosea a cozonac”
Stiri Mondene 18:03
Imagini din casa lui Marius Manole împodobită de Crăciun. Ce vedete i-au trecut pragul de sărbători: „Mirosea a cozonac”
Lorenna, moment viral la „Revelionul cel mai nebun” de pe Antena 1: „Ia tigaia, na tigaia”. De ce nu va fi alături de părinții ei de Crăciun
Interviu
Stiri Mondene 16:56
Lorenna, moment viral la „Revelionul cel mai nebun” de pe Antena 1: „Ia tigaia, na tigaia”. De ce nu va fi alături de părinții ei de Crăciun
Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
Exclusiv Interviu
Politică 11:55
Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
Un minister intră în noul an cu facturile plătite la zi, fără arierate, anunță Ioana Dogioiu
Politică 23 dec.
Un minister intră în noul an cu facturile plătite la zi, fără arierate, anunță Ioana Dogioiu
