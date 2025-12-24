Cele patru loturi ale Autostrăzii ,,Unirii” din judeţele Mureş, Harghita şi Neamţ au contracte atribuite sau semnate pentru supervizarea lucrărilor.

„Autostrada ,,Unirii” A8: contracte pentru supervizarea lucrărilor pe toate loturile secţiunii montane Sărăţeni-Pipirig. Am făcut, astăzi, un alt pas important pentru derularea lucrărilor de proiectare şi execuţie ale Autostrăzii A8 Târgu Mureş-Târgu Neamţ, odată cu finalizarea atribuirii contractelor de supervizare pentru secţiunea de munte Sărăţeni-Pipirig (116 km).

Astfel, toate cele patru loturi ale Autostrăzii ,,Unirii” din judeţele Mureş, Harghita şi Neamţ au contracte atribuite sau semnate pentru supervizarea lucrărilor”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

În această zi, Compania Naţională de Investiţii Rutiere a desemnat Asocierea Activ Proiectare Infrastructură S.R.L. (Lider)- EMAY Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik Anonim Şirketi câştigătoare a contractului pentru supervizarea lucrărilor pe lotul 1C Sărăţeni-Joseni (32,4 km) al Autostrăzii A8 Târgu Mureş-Târgu Neamţ, arată Ciprian Șerban.

Tot în această săptămână, conform ministrului, a fost atribuit și contractul de supervizare pentru lotul 2B Grinţieş-Pipirig (31,5 km), cel mai dificil lot al acestei autostrăzi, unei asocieri de firme de inginerie din România şi Slovacia, Venturo Investment (Lider)-Ae Dozoring sro, fiind desemnată câştigătoare.

„Rolul supervizorului este unul deosebit de important pentru că va monitoriza proiectarea şi execuţia lucrărilor, conformitatea acestora, calitatea materialelor şi a echipamentelor folosite, provocările tehnice fiind semnificative: 180 de poduri şi pasaje şi 38 de tuneluri fiind prevăzute pe acest traseu”, a scris Şerban.

Acesta a adăugat că în acest an, la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, au fost semnate toate cele patru contracte pentru construirea secţiunii de munte a Autostrăzii A8, contracte cu o valoare de 18 miliarde lei, iar începutul lui 2026 va însemna şi startul etapei de proiectare pentru această autostradă atât de aşteptată.