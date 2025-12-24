De unde provine ideea rețetei

Un exemplu de preparat tradițional este desertul „Pelincile Domnului” sau „scutecele Domnului”, specific regiunii Moldovei. Aceste turte subțiri, coapte pe plită sau în cuptor, sunt cunoscute și sub denumirea de julfă sau turte de Ajun. Numele lor provine de la forma care amintește de scutecele pruncului Iisus, simbolizând puritatea și nașterea Sa, relatează Ce se întâmplă doctore? (CSID).

Tradiţia spune că moldovencele au creat această reţetă cu gândul la Maica Domnului, care nu îşi găsea adăpost nicăieri pentru ea şi pruncul ce urma să se nască şi pentru care nu avea pelinci.

Reţeta clasică a turtelor cu julfă a fost adaptată în ultimii ani, după ce ingredientul principal – seminţele de cânepă – aproape că a dispărut de pe piaţă. Astfel, tradiţionala umplutură cu seminţe de cânepă – julfa a fost înlocuită cu nucă.

Care sunt ingredientele necesare

Pentru a pregăti această rețetă, aveți nevoie de:

4 kg făină albă

5 sticluțe de esență de vanilie

3 kg biscuiți măcinați

5 kg semințe de cânepă

1 kg miez de nucă măcinată

3 kg zahăr

Cum se prepară „Pelincile Domnului”

Se începe cu pregătirea unui aluat dens din făină și un praf de sare. Aluatul nu necesită dospire, deoarece nu conține drojdie. Coca obținută se împarte în bucăți egale, de mărimea unui măr obișnuit, pentru a obține turte simetrice. Fiecare bucată de aluat se întinde subțire, cu ajutorul făcălețului, pe o suprafață presărată cu făină. Turtele se coc pe o plită bine încinsă și se lasă apoi la uscat. Ideal este ca acest proces să fie realizat cu 2-3 zile înainte de prepararea finală a prăjiturii.

Semințele de cânepă se usucă pe sobă, după metoda tradițională. Acestea se macină, folosind o râșniță de cafea sau de piper. Pulberea rezultată se pune într-un vas mare, peste care se adaugă aproximativ 5 litri de apă caldă. Se amestecă bine cu o lingură de lemn, obținându-se un lichid alb-gălbui, cunoscut în unele regiuni sub numele de «lapte de găină». Lichidul se strecoară prin tifon într-o cratiță largă, iar procesul se repetă adăugând încă 5 litri de apă caldă.

Amestecul de 10 litri de lichid obținut se fierbe la foc moderat. Pe măsură ce începe să clocotească, la suprafață se formează o cremă asemănătoare urdei. Aceasta se colectează cu o paletă și se lasă la răcit într-un alt vas.

Între timp, se prepară un sirop din 6 litri de apă și 1 kg de zahăr, care se fierbe până atinge consistența dorită. În crema de cânepă răcită se adaugă biscuiții măcinați, miezul de nucă, esența de vanilie și zahăr, amestecându-se până la obținerea unei paste fluide.

Turtele uscate se înmoaie în siropul fierbinte, apoi se așează pe un platou, strat cu strat, alternând cu crema de cânepă. Procesul se repetă până se formează un foietaj suficient de înalt, iar deasupra ultimului strat se presară fulgi de cocos sau nucă măcinată pentru decor.

Prăjitura se lasă la răcit într-un loc răcoros, dar nu foarte rece, apoi se păstrează la frigider. În momentul servirii, se taie în pătrate de aproximativ 5 cm, fiind astfel gata de savurat.

