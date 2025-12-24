Ninsori și frig aproape toată țara, de Crăciun

Directorul ANM, Elena Mateescu, a anunțat ninsorile vor continua și se vor extinde în majoritatea regiunilor, inclusiv în București.

„În cea mai mare parte a țării vom vorbi, începând de astăzi, de extinderea precipitațiilor, dar și a fenomenelor specifice datei din calendar și mă refer la ninsori viscolite, răcire semnificativă a vremii, strat de zăpadă. În jumătatea sudică a țării, inclusiv în Capitală, va fi în vigoare până mâine seară, la ora 20.00, atenționarea meteorologică de cod galben: vânt cu viteze de 50-70 km/oră viscolind temporar ninsoarea și determinând o vizibilitate sub 100 de metri. Nu în ultimul rând, în vestul Carpaților Meridionali și în Oltenia, grosimi considerabile ale stratului de zăpadă, de peste 10 – 20 de centimetri, izolat peste 25 de centimetri, dar și în restul țării, mai ales în Moldova și în restul masivelor montane vom vorbi de predominanța precipitațiilor sub formă de ninsoare”, a declarat șefa ANM, Elena Mateescu.

Strat de zăpadă de până la 10 centimetri în București

„În Capitală, de asemenea, vorbim de o probabilitate ridicată ca precipitațiile de pe parcursul zilei de azi, sub formă de ploaie, să se transforme în ninsori, în noaptea care urmează și mâine, astfel încât și în București să consemnăm la finalul episodului, cel puțin până vineri dimineață, la ora 10.00, grosimi variabile ale stratului de zăpadă de la 5 până la 10 centimetri.

Vânt și în Capitală, cu viteze la rafală de până la 45-50 de km/oră, viscolind temporar ninsoarea, iar în condițiile scăderii regimului de temperaturi, se va amplifica și senzația de frig, pentru că și în Capitală, ca și în restul țării, temperaturile vor marca o scădere semnificativă.

Mâine, în țară, între minus 5 până la cel mult 2 grade Celsius, nopți și dimineți geroase, cu minime în Transilvania și în Moldova de minus 12 grade Celsius. Chiar și în Capitală, minime foarte coborâte, spre minus 7 grade Celsius”, a mai spus Elena Mateescu la Antena 3 CNN.

Strat de zăpadă la Rânca și în mai multe zone din țară

Ajunul Crăciunului a adus vreme autentică de iarnă în mai multe zone din țară. Ninge de ore bune, iar la Rânca, județul Gorj, s-a depus deja strat de zăpadă. Potrivit meteorologilor, până mâine seară, stratul de omăt la munte va ajunge la 25-30 de centimetri.

Pe Transalpina, drumarii au scos utilajele și intervin cu material antiderapant.

Jumătate de țară, inclusiv Capitala, sub cod galben de ninsori și viscol

Începând cu ziua de Ajun, de la ora 12.00, până la ora 20.00 în ziua de Crăciun, București și alte 19 județe din țară se vor afla sub incidența unui cod galben de vânt, ninsori viscolite și polei.

Harta județelor afectate de codul galben de ninsori și viscol. Sursa foto: ANM

În acest interval, temporar, vântul va avea intensificări în Dobrogea, Muntenia, Oltenia și sudul Banatului cu viteze de 50… 70 km/h. În noaptea de miercuri spre joi (24/25 decembrie) și în prima parte a zilei de joi (25 decembrie) în Muntenia, sudul Olteniei și în nordul Dobrogei vântul va viscoli ninsoarea, iar vizibilitatea va scădea temporar sub 100 m.

În Oltenia va continua să ningă viscolit până în seara zilei de joi (25 decembrie). În vestul Carpaților Meridionali și în Oltenia se va depune strat de zăpadă cu grosimi cuprinse între 10 și 20 cm și izolat de peste 25 cm. Pe alocuri se va depune polei și se va forma ghețuș.

Unde va fi zăpadă de Crăciun

Crăciunul va fi cu zăpadă, anul acesta, anunță, marți, meteorologii. În intervalul 23 decembrie, ora 18.00 – 26 decembrie, ora 10.00, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. La munte și în Moldova treptat vor predomina ninsorile. În regiunile sudice vor fi precipitații mixte, iar în Oltenia, Muntenia și în nordul Dobrogei, din noaptea de miercuri spre joi (24/25 decembrie) va ninge.

Cantitățile de apă vor fi de 5… 15 l/mp, iar în Oltenia și în vestul Carpaților Meridionali, local vor depăși 25… 30 l/mp și se va depune strat de zăpadă consistent (15… 25 cm). Pe alocuri se va depune polei. În restul teritoriului vor fi precipitații mixte, slabe cantitativ. Pe parcursul zilei de joi (25 decembrie), aria precipitațiilor se va restrânge treptat către sud-vestul țării.

Totodată, în a doua parte a zilei de miercuri (24 decembrie) și până în seara zilei de joi (25 decembrie), vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice și sudice, cu viteze la rafală în general de 45… 55 km/h, viscolind local și temporar ninsoarea. Izolat vor fi intensificări ale vântului și în celelalte regiuni.

Joi (25 decembrie) vremea se va răci semnificativ în sudul și estul țării, astfel că maximele vor fi cuprinse în general între -5 și 2 grade Celsius, iar noaptea, în Moldova și în estul Transilvaniei va fi ger (minime ce se vor încadra între -12 și -10 grade Celsius).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE