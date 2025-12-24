Cei 60.000 de dolari au fost descoperiți ascunși în pantofii femeilor din Ucraina

O echipă mixtă formată din polițiști de frontieră de la Sectorul Poliției de Frontieră Siret și inspectori vamali ai Biroului Vamal Siret a descoperit 60.000 de dolari, ascunși în încălțămintea a două femei ce intenționau să intre în România, anunță Poliția de Frontieră.

Incidentul a avut loc pe 23 decembrie 2025, la ora 18.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Siret. Două femei de cetățenie ucraineană, de 43 și 52 de ani, au încercat să treacă frontiera pe jos. Echipa comună de control, având suspiciuni întemeiate, a efectuat verificări detaliate asupra acestora.

Polițiștii au confiscat sumele introduse ilegal de cele două femei în România

În timpul controlului, au fost găsiți 60.000 de dolari americani, ascunși în încălțămintea celor două persoane. Fiecare dintre ele transporta câte 30.000 de dolari, nedeclarați conform legislației care reglementează introducerea numerarului în valută sau lei în România.

Conform procedurilor legale, suma a fost confiscată pentru investigații ulterioare. Cele două femei au fost sancționate contravențional de Biroul Vamal Siret, fiecare primind o amendă de 4.000 de lei.

Suma maximă pe care o pot introduce în România persoanele care vin din străinătate fără să o mai declare

Autoritățile recomandă cetățenilor să respecte legislația vamală și să se informeze înainte de a călători, pentru a evita sancțiunile.

„Reamintim că introducerea în România a sumelor mai mari de 10.000 de euro (sau echivalentul în altă valută) fără declarare este interzisă și poate atrage sancțiuni, inclusiv confiscarea sumelor nedeclarate”, se mai arată în comunicatul Poliției de Frontieră.

Incidentul a avut loc la scurt timp după ce Victor, un taximetrist din Ucraina, a încercat să treacă munții și să vină în România pe jos. Bărbatul le-a spus polițiștilor că mai bine moare încercând să traverseze Carpații decât pe front.