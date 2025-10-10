Mosseri a explicat motivația din spatele acestei posibile extinderi în cadrul conferinței Bloomberg Screentime: „Dacă comportamentul şi consumul de pe aceste platforme se mută la televizor, atunci trebuie să trecem şi noi la televizor”.

Recent, Instagram a lansat o nouă versiune a aplicației pentru iPad, care se deschide direct în secțiunea Reels. De asemenea, următoarea actualizare majoră a aplicației pentru smartphone va include aceeași modificare. Aceste schimbări reflectă noua strategie a platformei, care pune accentul pe conținutul video.

O aplicație Instagram pentru televizoare ar oferi utilizatorilor o nouă modalitate de a consuma conținut video, permițând Meta să concureze mai eficient cu TikTok. Platforma chineză are deja o aplicație TV, iar Instagram nu poate rămâne în urmă în fața acestei evoluții.

Această mișcare vine în ciuda faptului că majoritatea conținutului video de pe ambele platforme este în format vertical, ceea ce ar putea lăsa margini negre mari pe ecranele televizoarelor.

Deși Instagram se extinde pe noi dispozitive, Mosseri a subliniat că platforma va rămâne focusată pe conținutul generat de utilizatori. El a menționat că nu există planuri de a licenția conținut sportiv pentru transmisiuni în direct, păstrând astfel esența platformei.

