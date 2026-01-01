Artiști și trupe celebre din străinătate, precum Metallica, Iron Maiden, Chris Isaak, Richard Clayderman, Eros Ramazzotti și Mireille Mathieu, plus actorul Russell Crowe, vor cânta în 2026 la București, potrivit Agerpres. Lor li se vor alătura soliști și trupe românești.
Cuprins:
Mai jos sunt principalele spectacole confirmate pentru prima jumătate a acestui an.
Concerte în ianuarie 2026 la București
- 4 ianuarie – Opera Națională Română găzduiește Concertul Extraordinar de Anul Nou, ediția a XII-a, Viena, La Belle Époque. Spectatorii sunt invitați la o călătorie muzicală în universul unor mari compozitori precum Johann Strauss fiul, Johannes Brahms, Giuseppe Verdi, Jacques Offenbach, Franz Lehár, Emmerich Kálmán și Émile Waldteufel, interpretate de Symphactory Orchestra, sub bagheta dirijorului-povestitor Tiberiu Soare
- 4 ianuarie – trupa Phoenix vă așteaptă la Berăria H
- 9 ianuarie – trupa Timpuri Noi urcă pe scena de la Hard Rock Cafe
- 30 ianuarie – Ovidiu Lipan Țăndărică revine la Sala Palatului la concertul aniversar Visul Toboșarului, care reunește pe aceeași scenă artiști de excepție, prieteni și colaboratori de o viață
Concerte în februarie 2026 la București
- 3 februarie – Marcus & Martinus concertează pentru prima oară în România, la Arenele Romane
- 13 februarie – Trupa Bere Gratis revine la Sala Palatului pentru a aniversa 28 de ani de carieră
- 15 februarie – „Cenaclul Flacăra – O Istorie”, spectacol gândit și prezentat de Andrei Păunescu, fiul poetului Adrian Păunescu, la Sala Palatului
- 22 februarie – Mireille Mathieu, legenda muzicii franceze, concertează la Sala Palatului, parte a unui turneu care celebrează 60 de ani de activitate
- 24 februarie – Alex Velea, Smiley și Connect-R își unesc forțele la Sala Palatului
- 26 februarie – membrii trupei Bosquito revin și ei pe scena Sălii Palatului
- 27 februarie – Lidia Buble marchează primul concert la Sala Palatului
- 28 februarie – Trooper își așteaptă fanii la Sala Palatului cu „Regeneza”, un concept inedit și o trecere prin întreaga discografie a formației. Invitatul special este Blaze Bayley, vocea Iron Maiden din perioada 1994-1999. Blaze va urca pe scenă înaintea concertului Trooper
Concerte în martie 2026 la București
- 1 martie – Andreea Bălan cântă la Sala Palatului
- 2 martie – Monica Anghel va susține concertul „Ne iubește cineva”, la Sala Palatului, cu ocazia aniversării a 40 de ani de carieră, alături de invitați speciali
- 4 martie – Trupa Vunk va aduce la Sala Palatului show-ul „Suflet digital”
- 10 martie – Thomas Anders, fostul solist al legendarei trupe Modern Talking, revine în România, la Sala Palatului
- 17 martie – Holograf cântă la Sala Palatului celebrele lor hituri
- 23 martie – Richard Clayderman revine în România, la Sala Palatului, cu un concert ce face parte din turneul „From Paris with Love”
Concerte în aprilie 2026 la București
- 3 aprilie: Trupa de dans irlandez Lord of the Dance, fondată de celebrul Michael Flatley, revine în România în cadrul turneului aniversar de 30 de ani, la Sala Palatului
- 22 aprilie – Eros Ramazzotti revine la București, la Laminor Arena, cu un show în cadrul turneului mondial „Una Storia Importante”
Concerte în mai 2026 la București
- 13 mai – Metallica va oferi pe Arena Națională un spectacol care face parte din turneul „Metallica M72 World Tour”. Fanii se vor putea bucura de o producție spectaculoasă cu o scenă circulară amplasată în centrul terenului. Gojira și Knocked Loose vor cânta în deschidere.
- 13 mai – CC Catch, alături de trupa Joy, concertează la Sala Palatului
- 28 mai – Iron Maiden vine la București, pe Arena Națională, cu un spectacol care face parte din turneul „Run For Your Lives”, dedicat celor 50 de ani de carieră
Concerte în iunie 2026 la București
- 3 iunie – Emeli Sande, îndrăgita artistă britanică, va concerta la Sala Palatului
- 23 iunie – Chris Isaak vine pentru prima dată în România. El va concerta la Sala Palatului într-un show care face parte din turneul „Live on Tour Europe 2026”
Concerte în iulie 2026 la București
- 4 iulie – Actorul Russell Crowe vine în România, la Sala Palatului, cu „Indoor Garden Party”, o experiență muzicală născută din dorința de a aduce împreună artiști, prieteni și povești
