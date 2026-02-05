Cum funcționează metoda „oului pe parbriz”

Hoții mizează pe momentul de confuzie al șoferilor. După ce aleg o mașină, aceștia aruncă unul sau două ouă pe parbriz, determinând conducătorul auto să pornească ștergătoarele. Ouăle se întind pe suprafața parbrizului, reducând drastic vizibilitatea, relatează cotidianul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

În această situație, șoferul este adesea obligat să oprească pentru a curăța manual parbrizul, moment exploatat de hoți.

În funcție de circumstanțe, aceștia pot: fura obiecte din interiorul mașinii sau pot sustrage vehiculul, mai ales dacă motorul este pornit sau cheile au fost lăsate înăuntru.

Experții sugerează că aceste incidente se petrec frecvent în parcările publice, stațiile de benzină și străzile slab iluminate. De aceea, precauția este esențială pentru conducătorii auto.

Cum să vă protejați mașina de furt

Deși nicio măsură nu garantează protecție absolută, există câțiva pași care pot reduce semnificativ riscul:

Încuiați întotdeauna mașina

Verificați dacă geamurile și trapa sunt complet închise

Depozitați cheile într-un loc sigur, departe de ușa de la intrare

Folosiți husă pentru chei cu protecție împotriva semnalului wireless

Reprogramați cheile în cazul achiziționării unui vehicul second-hand

Dezactivați funcțiile wireless ale cheii atunci când nu sunt utilizate

Asigurați-vă că ușile mașinii sunt blocate manual, având în vedere posibilitatea perturbării semnalului electronic

Parcați în locuri bine iluminate și evitați zonele izolate.

Metoda „Biletul” este un alt truc folosit de hoți. Aceștia folosesc o foaie de hârtie plasată sub ștergătorul lunetei pentru a distrage atenția șoferilor, care opresc să vadă despre ce e vorba, și a sustrage vehiculul sau obiectele din interior.

„Mouse jacking” este o altă tehnica prin care hoții fură mașini, iar totul durează doar câteva minute.

În Olanda, Poliția și Parchetul din Amsterdam sunt copleșite de numărul mare de mașini furate cu un truc de ultimă oră folosit de hoți. În această situație, autoritățile îi avertizeză pe șoferi: „Nu vă țineți cheile acasă în acest loc”.





