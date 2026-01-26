Metoda fără cheie

Conform Fundației Biroului de Asigurări pentru Infracțiuni legate de Vehicule (VbV), acest lucru se datorează creșterii accentuate atât a numărului de furturi de mașini, cât și a pagubelor produse.

Prevalența tot mai mare a furturilor de mașini prin metoda fără cheie a fost identificată de polițiști drept principala cauză a creșterii numărului de infracțiuni. În cazul furturilor de mașini, infractorii interceptează semnalul dintre mașină și breloc, permițându-le să deschidă cu ușurință vehiculul.



Anul trecut, aproape 7.500 de mașini au fost furate, cu 12% mai mult decât în ​​2024. Daunele au crescut cu 38%. Această povară a cererilor de despăgubire duce la prime mai mari.

Potrivit lui Rob Smitskamp, ​​​​Manager de Aplicare și Supraveghere la VbV, rețele întregi se află în spatele unor astfel de furturi. Veniturile sunt mari, șansa de a fi prins este scăzută, iar sancțiunile sunt blânde: „Nu ar trebui să ne bazăm pe dreptul penal; acest lanț este blocat”.

Hoții s-au transformat în hackeri

Furtul de mașini prin efracție a devenit o raritate în zilele noastre. Hoții de mașini atacă din ce în ce mai mult prin „hacking auto”, avertizează poliția și Fundația de Asigurare a Infracțiunilor Rutiere (VbV).

Aproape toate mărcile de mașini oferă acum opțiunea de acces fără cheie. Pur și simplu țineți cheia în buzunar, iar mașina se deschide sau se blochează automat, în funcție de distanță. Apăsarea unei telecomenzi nu mai este necesară.



Această cheie invizibilă este acum spartă la scară largă. De exemplu, un infractor ar putea sta lângă mașina dvs., în timp ce celălalt este chiar lângă cheie. Gândiți-vă la coada de la parcometru sau pur și dacă cineva stă lângă ușa din față a autoturismului, în cazul în care aveți cheia în buzunarul jachetei.

Semnalul cheii este transmis celui care stă lângă mașina dvs. În câteva minute, hoții pot deschide mașina și pot fugi cu ea, fără a lăsa urme de efracție.

Numărul furturilor de mașini a explodat în 2025

Numărul furturilor de mașini a crescut cu 12% anul trecut, potrivit poliției, ca urmare a metodei fără cheie. „În prezent, majoritatea furturilor de mașini au loc prin „hacking”. Pentru unii infractori, a devenit un model de afaceri să vândă metode de furt, oferind și asistență tehnică”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției.

Prin intermediul grupurilor Telegram și al site-urilor obscure, hoții comandă dispozitive cu ajutorul cărora pot deschide, porni și fura mașini într-o clipă, afirmă expertul Rob Smitskamp de la VbV. „În trecut, aveai doar pagube materiale, acum e mai mult decât atât.”

Pentru exemplificarre, acesta arată un difuzor obișnuit, dar care este folosit într-un scop complet diferit. „Dacă vezi asta într-o mașină la un control, nu pare suspect. Dar placa de bază din interiorul difuzorului a fost înlocuită. Dacă introduci mufa într-un punct de contact sub mașină, poți intra în sistem.”

Astfel, infractorii pot deschide mașina și, adesea, o pot porni. Sau pot face acest lucru cu ajutorul altor instrumente. Acestea sunt vândute online pe site-uri care pretind că furnizează produse pentru serviciile de urgență sau asistența rutieră. Dar Smitskamp nu are nicio îndoială că și infractorii profită de acestea.

Mașina este dezmembrată în scurt timp

Mintea strălucită din întreaga lume lucrează continuu la noi gadgeturi electronice pentru a pirata mașinile. Considerați-le ca un fel de departamente de cercetare și dezvoltare ale crimei organizate a furturilor de mașini. „Mașinile conțin tehnologie din ce în ce mai complexă, iar infractorii trebuie să țină pasul. Este o cursă între producătorul de mașini și infractor.”

Odată furată, o mașină este adesea transportată rapid în afara Olandei sau dezmembrată, după care piesele sunt vândute separat.

La ce trebuie să fiți atenți

Există ceva ce poate face proprietarul unui autovehicul pentru a preveni această formă modernă de furt auto? Poliția avertizează:

„Sfatul nostru este să utilizați întotdeauna cele mai recente actualizări ale producătorului mașinii pe care o dețineți. Întrebați, de asemenea, dealerul dacă există măsuri specifice pentru marca respectivă împotriva furtului. Măsuri precum un sistem de alarmă omologat sau un sistem de localizare, un blocaj al volanului sau un blocaj al schimbătorului de viteze”.

Maria Genova, expert în criminalitate cibernetică, insistă, de asemenea, asupra vigilenței în timpul parcării, mai ales seara:

„Fiți foarte atenți, de exemplu, la persoanele din jur, în parcările subterane după ora 18:00. De obicei, este mai liniște, ceea ce permite hoților să acționeze nestingheriți. Nu păstrați cheia acasă lângă ușa de la intrare. Puneți-o într-o cutie cu alte obiecte din metal. Verificați ulterior dacă mașina rămâne încuiată”.



Asociația Consumatorilor subliniază că este posibil, de asemenea, ca dealerul auto să dezactiveze complet accesul fără cheie. Poate fi mai puțin convenabil, dar există un risc mai mic de a fi spart.

Dispozitivele folosite de infractori pentru a fura mașini cu sistem de acces fără cheie, fără a recurge la spargere, sunt vândute online pentru sume ce depășesc 20.000 de lire sterline, potrivit unei investigații BBC.

Țările din Europa cu cele mai mari furturi auto. O mașină dispare la fiecare trei minute

Furtul auto reprezintă o problemă majoră în Europa, cu diferențe semnificative între țări, conform unui studiu recent realizat de compania de asigurări Zego LTD, citat de 24Auto.ro.

Potrivit studiului, Franța se confruntă cu cea mai gravă situație, înregistrând o medie de 248 de furturi de mașini la 100.000 de locuitori anual. Grecia și Italia urmează îndeaproape, cu rate de 228 și respectiv 227 de furturi la 100.000 de locuitori.

Suedia și Luxemburg completează top și 5, cu 206 și 162 de cazuri la 100.000 de locuitori, potrivit datelor Zego.com.







