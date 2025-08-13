Detalii despre operațiunea pilot

Inițiativa s-a desfășurat pe parcursul unei luni în zone identificate ca focare de hărțuire. Polițiste voluntare, îmbrăcate în echipament sportiv, au alergat pe trasee monitorizate, cu echipe de intervenție în apropiere. Scopul a fost să surprindă în flagrant și să descurajeze comportamentele abuzive la adresa femeilor care fac mișcare în aer liber.

Inspectorul Jon Vale, coordonatorul acțiunii, a explicat motivația din spatele operațiunii: „Un sondaj a arătat că aproape jumătate dintre alergătoarele dintr-o zonă a județului nu au raportat hărțuirea la poliție”. El a subliniat că fluierăturile sunt „prea frecvente” și pot degenera în infracțiuni mai grave.

Rezultatele acțiunii

În urma operațiunii, 18 persoane au fost arestate pentru infracțiuni precum hărțuire, agresiune sexuală și furt. Inspectorul Vale a oferit un exemplu elocvent: „Unul dintre ofițerii noștri a fost claxonat în mai puțin de 10 minute, apoi un alt vehicul a încetinit, claxonând și făcând gesturi doar 30 de secunde mai târziu – atât de frecvent se întâmplă.”

Polițista Abby Hayward, care a participat sub acoperire, a declarat că experiența ei reflectă realitatea cotidiană a femeilor. Ea consideră că acest tip de comportament poate fi fie un precursor al unor fapte mai grave, fie rezultatul ignoranței.

Contextul mai larg al problemei

Operațiunea din Surrey nu este un caz izolat. Un studiu recent al Universității din Manchester a constatat că peste două treimi dintre femeile chestionate în nord-vestul Angliei au fost hărțuite în timp ce alergau. Abuzurile au inclus amenințări, injurii și aruncarea de obiecte.

În plus, o cercetare efectuată de Sport England sugerează că aproape 75% dintre femei și-au modificat rutina de exerciții în lunile de iarnă din cauza acestor temeri.

Abordări similare în alte zone

Alte forțe de poliție explorează metode neconvenționale pentru a reduce hărțuirea verbală. De exemplu, Poliția Metropolitană din Londra a propus un sistem de însoțire, în care ofițeri s-ar alătura grupurilor unui club de alergare pentru femei.

Inspectorul Vale a subliniat angajamentul poliției de a continua aceste eforturi: „Recunoaștem că aceasta este o preocupare importantă pentru femei și fete și vom continua să patrulăm pe traseele de alergare.”

El a adăugat că, în cazurile mai puțin grave, se va opta pentru educarea persoanelor implicate cu privire la comportamentul antisocial. Pentru recidiviști sau situații mai serioase, autoritățile vor urmări toate căile legale disponibile.

Ministerul Justiţiei din România a elaborat şi publicat în 2024 un ghid în care prezintă cui se pot adresa victimele violenţei domestice şi hărţuirilor sexuale, care este legislația, dar și ce drepturi au.

