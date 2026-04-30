Un lot de arahide prăjite, retras de la comercializare

Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a anunţat joi, 30 aprilie, că Metro Cash & Carry România SRL a iniţiat „retragerea de la comercializare și de la clienți” a produsului Fine Life Arahide Decojite Prăjite, de 2 kilograme.

Arahide prăjite. Foto: ANSVSA

„Motivul rechemării: detectarea prezenței de aflatoxine peste limitele admise”, arată ANSVSA.

Este vorba despre un produs distribuit de SC Depal SRL, fiind vizat lotul LA 347/13.11.2026. Sunt vizate magazinele Metro din Brașov, Cluj, Galați, Oradea, București (Bulevardul Theodor Pallady, nr. 51), Sibiu și Voluntari.

Clienţii sunt sfătuiţi să nu consume produsul şi să îl returneze până în 30 mai.

„În cazul în care ați cumpărat produsul…, vă rugăm să nu îl consumați și să îl

returnați în magazinele Metro Cash & Carry România SRL până la data de 30.05.2026,

urmând să primiți contravaloarea acestuia. Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente cauzate de acest incident”, a transmis Metro Cash & Carry.

Ce sunt aflatoxinele?

Aflatoxinele sunt compuși toxici produși de anumite specii de mucegaiuri care se dezvoltă în mod natural pe diverse produse agricole. Aceste substanțe cancerigene sunt metaboliți secundari rezultați din activitatea ciupercilor din genul Aspergillus, care apar frecvent în regiunile cu climat cald și umiditate ridicată. Cele mai expuse alimente sunt porumbul, semințele de oleaginoase precum arahidele, fisticul sau nucile, dar și condimentele și fructele uscate.

Din punct de vedere chimic și biologic, aceste toxine reprezintă un pericol major pentru sănătate deoarece sunt termostabile, ceea ce înseamnă că nu sunt distruse prin fierbere, coacere sau prăjire la temperaturile obișnuite de gătit.

