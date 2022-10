Otrăvirea în masă depistată este al treilea incident de acest tip care afectează școlile din statul Chiapas în ultimele două săptămâni, potrivit presei locale. Frecvența acestora incidente a provocat panică în rândul elevilor și indignarea părinților.

Autoritățile nu au speculat cu privire la cauza îmbolnăvirii adolescenților, dar publicațiile locale au relatat că unii părinți cred că elevii au fost expuși la apă sau alimente contaminate.

„Suntem revoltați de aceste evenimente”, au spus liderii comunității Bochil într-un comunicat, adăugând că colaborează cu o anchetă a procurorului de stat.

Pe rețelele de socializare au apărut imagini cu scene haotice în care adulți care purtau în brațe adolescenți în uniforme școlare s-au repezit pe holul unui spital, pe fundalul unor țipete.

