Imaginile de pe camerele de supraveghere de la fața locului au arătat oficiali în uniformă care par să plece în timp ce focul a izbucnit într-un colț, lăsând în urmă un grup de bărbați în ceea ce părea a fi o celulă închisă. Cintre cei opt suspecți lucrează ca gardieni la centru.

Autoritățile mexicane se confruntă cu presiuni în creștere pentru a explica de ce victimele, care veneau din America Centrală și de Sud, nu au fost eliberate când a izbucnit incendiul. Președintele mexican Andrés Manuel López Obrador a declarat că cei responsabili vor fi pedepsiți „în conformitate cu legea”.

Într-o declarație de presă, el a insistat că va exista transparență în anchetă și „nicio protecție” pentru cei responsabili de „tragedie dureroasă”.

La scurt timp după incendiu, domnul López Obrador a spus că migranții au incendiat saltele „când au aflat că vor fi deportați”.

Cu toate acestea, există relatări conform cărora migranții au fost reținuți la întâmplare în timpul unei operațiuni, au fost ținuți în condiții proaste și nu au primit suficientă apă în timpul detenției.

Cea mai presantă întrebare la care trebuie să răspundă autoritățile Mexic, pusă în special de alți migranți din Ciudad Juarez și de grupurile pentru drepturile omului, este de ce nu au reușit gardienii să-i elibereze pe deținuți odată ce incendiul a început.

Un videoclip de 30 de secunde, de pe camerele de supraveghere din interiorul unității, pare să arate cel puțin un bărbat care încearcă să deschidă ușa în timp ce mai mulți paznici ies afară înainte de a pleca, în timp ce flăcările cuprind camera.

