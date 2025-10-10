MG Cyberster, roadsterul electric la preț de apartament cu peste 500 de cai putere, prezent la Salonul Auto București

O mașină britanico-chineză

Dorin Chioțea, redactorul-șef Libertatea, și Daniel Ionașcu, senior-reporter la aceeași publicație, au prezentat modelul MG Cyberster la Salonul Auto București. Evenimentul reunește premiere naționale și sute de modele de vehicule.

MG Cyberster este produs de MG Motor, o marcă auto britanică cu o istorie de peste 100 de ani, care astăzi este deținută de SAIC Motor, un gigant auto de stat chinez. Automobilul sport are un preț de aproximativ 79.000 euro. El este disponibil într-o singură configurație cu două motoare electrice, câte unul pe fiecare punte, dezvoltând împreună o putere totală de 510 cai putere (375 kW).

„MG Cyberster este un produs al mărcii britanice MG, dar deținute de concernul chinez SAIC Motor. Ce vedem aici? Calitate, piele roșie, motor de 500 și ceva de cai putere, la un preț de 79 de mii și un pic de euro”, spune Daniel Ionașcu.

Tehnologie de ultimă generație și design sportiv

Bateria are o capacitate brută de 77 kWh (utilizabili 74,4 kWh) și asigură o autonomie de circa 443 km conform ciclului WLTP. Accelerația de la 0 la 100 km/h se realizează în 3,2 secunde, iar viteza maximă este de 200 km/h.

„Cine nu are bani de Ferrari, de Bugatti, de Lamborghini se poate orienta aici. La 500 de cai putere nu mai avem ce să discutăm. Finisajele sunt ultra-moderne, electronica este de top 2025”, a completat Dorin Chioțea.

Recomandări Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ

MG Cyberster este un produs al unui concern chinez, dar păstrează moștenirea și imaginea unui brand cu tradiție britanică.

„O mașină la care visăm cu toții și pe care o să și-o permită foarte mulți”, spun jurnaliștii Libertatea.

Modelul MG Cyberster se adresează celor care caută un roadster electric performant, cu tehnologie de ultimă generație și design sportiv.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE