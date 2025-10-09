BYD Seal 6 DM-i, mașina cu autonomie de 1500 de kilometri

La Salonul Auto București, BYD a lansat modelul Seal 6 DM-i, o mașină al cărei preț de bază este de 36.490 euro, cu TVA inclus.

„Seal 6 DM-i este un sedan proaspăt lansat, pe tehnologie Plug-In Hybrid și are o autonomie de 1500 de kilometri. Este un produs ideal pentru tot ce înseamnă B2B, flote și, de ce nu, chiar utilizare particulară. Cumva, ne ajută când vine vorba de range anxiety, pentru că nu ai motiv să ai range anxiety”, a explicat Andrei Duică, general manager BYD România.

Totodată, Andrei Duică a explicat și cum reușește BYD să țină în frâu costurile, în comparație cu alte companii auto.

„Când îți produci singur de la baterii, care sunt, poate, cele mai scumpe, până la alte componente, chiar și microcipuri, reușești să ții în frâu costurile și, totuși, să aduci publicului tehnologie. Pentru că ce scrie pe haionul acestei mașini este real. 3.8 înseamnă 3.8 secunde 0-100 km/h accelerație. Chiar există un cronometru la bordul mașinii și poți testa singur această performanță”, a explicat Andrei Duică.

BYD Dolphin Surf – „Mașina Urbană a Anului 2025”

La standul BYD de la Salonul Auto București 2025 a fost prezentat și modelul BYD Dolphin Surf, care a fost desemnat „Mașina Urbană a Anului 2025” la Salonul Auto de la New York.

Recomandări Cătălin Drulă, deputat USR: „PSD-ul pune frână reformelor, asta se întâmplă în această coaliție. E un joc dublu”

„BYD Dolphin Surf este o mașină urbană, foarte mică, cu care te poți descurca în oraș foarte bine, are o autonomie foarte mare și a fost declarată Mașina Anului 2025 și, chiar luna trecută, a primit 5 stele la testele EuroNCAP”, a dezvăluit Andrei Pană.

Interviul integral poate fi urmărit în clipul video de la începutul articolului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE