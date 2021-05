Canalul internațional de radio al BBC, intitulat BBC World Service, a găzduit joi, 27 mai 2021, o emisiune de 45 de minute despre România.

Formatul se numește Outlook și este o îmbinare de interviu și reportaj radio, unde apar povești din toată lumea.

Jurnalista BBC Emily Webb și producătoarea Laura Thomas au reconstituit tragedia de la Colectiv și au analizat felul în care aceasta a reverberat în societatea românească.

Pe parcursul emisiunii, Tedy Ursuleanu a povestit cum a văzut ea evenimentul tragic din octombrie 2015, chiar din interiorul clubului bucureștean.

„După ce a izbucnit focul, am încercat să ies, părea că voi reuși, dar am căzut și am rămas prinsă undeva în zona containerului. Eram peste oameni și oameni erau peste mine. Am leșinat. La un moment dat, m-am trezit afară”, a povestit tânăra.

Ea a spus că, inițial, nu a realizat gravitatea rănilor. Abia când s-a uitat la mâini și-a dat seama că ceva e nefiresc. „Mi-am văzut pielea de pe mâini cum curgea, ca o mănușă întoarsă pe dos”.

Dusă la spital, a fost tratată în comă. La luni de zile, după ce se trezise, a aflat pentru prima oară câți oameni muriseră, „după ce am văzut un banner”. Erau deja peste 60 și aveau să mai moară.

Realizatorii BBC au povestit cum investigațiile de presă au adus oamenilor informații. „Realmente, acele investigații ne-au ajutat pe toți să realizăm ce se întâmplă”, a spus Tedy. „România este acum mult mai trează, este un loc unde oamenii luptă pentru drepturile lor”.

Emisiunea poate fi ascultată aici, în arhiva BBC.

