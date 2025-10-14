Avertismentul vine la o săptămână după ce procurorii au declarat că au fost nevoiţi să renunţe la un proces în care doi britanici erau acuzaţi de spionaj în favoarea Chinei asupra membrilor Parlamentului pe motiv că nu aveau suficiente dovezi.

MI5 a avertizat politicienii şi personalul acestora să fie atenţi la spionii care încearcă să obţină informaţii de la ei prin şantaj sau atacuri de tip phishing, cultivând relaţii pe termen lung şi profunde cu ei sau făcând donaţii pentru a le influenţa deciziile.

„Când state străine fură informaţii vitale din Marea Britanie sau manipulează procesele noastre democratice, ele nu doar ne afectează securitatea pe termen scurt, ci erodează fundamentele suveranităţii noastre”, a declarat directorul general al MI5, Ken McCallum.

MI5 a îndemnat politicienii să „ţină evidenţa interacţiunilor sociale ciudate”, inclusiv cererile frecvente de întâlniri private, şi să fie atenţi dacă există „flattery” (flatare) evidentă.

În comentariul care însoţeşte sfatul adresat membrilor Parlamentului, McCallum a spus: „Toţi cei care citesc acest ghid sunt profund preocupaţi de rolul pe care îl joacă în democraţia britanică. Luaţi măsuri astăzi pentru a o proteja – şi pentru a vă proteja pe voi înşivă”.

În ianuarie 2022, MI5 a trimis o alertă cu privire la avocata Christine Lee, subliniind că aceasta era „implicată în activităţi de interferenţă politică” în Regatul Unit în numele Partidului Comunist Chinez.

Avertismentul a fost distribuit parlamentarilor de preşedintele Camerei Comunelor, care a declarat că MI5 a descoperit că Lee „a facilitat donaţii financiare către parlamentari în funcţie şi aspiranţi la funcţia de parlamentar în numele unor cetăţeni străini cu sediul în Hong Kong şi China”.

Christine Lee a dat în judecată MI5 în încercarea de a-şi reabilita numele, dar a pierdut procesul.

Deşi premierul britanic Keir Starmer a încercat să dezgheţe relaţiile cu China de la preluarea mandatului, anul trecut, Londra şi Beijingul şi-au adresat în repetate rânduri acuzaţii de spionaj. Serviciile britanice de informații au avertizat constant asupra încercărilor Chinei de a se infiltra în comunităţile politice şi de afaceri.

