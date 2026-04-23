Unii șoferii au aflat cu surprindere o funcție ascunsă a oglinzilor retrovizoare din mașini, care ar putea crește siguranța pe timp de noapte.

Un videoclip devenit viral pe TikTok, postat de utilizatoarea @chequanxiaoqiao, care se recomandă mecanic auto ce cunoaște foarte bine toate automobilele, a explicat utilitatea unui mic buton aflat pe oglinda retrovizoare.

„Lumina farurilor mașinii din spate este orbitoare atunci când conduci noaptea. Trebuie doar să apeși această mică pârghie de sub oglinda retrovizoare și poți activa funcția anti-orbire”, a explicat mecanicul auto.

Prin această ajustare simplă, reflexia luminii este diminuată, ceea ce face condusul pe timp de noapte mai sigur și mai confortabil.

Videoclipul a adunat sute de mii de vizualizări și a stârnit numeroase reacții. Un utilizator a comentat:: „De ce aflu asta abia acum?”. Iar un șofer de taxi a scris: „Este o schimbare majoră, lucrez la toate orele și cu siguranță o voi încerca noaptea”.

