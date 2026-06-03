Cele două mari societăți care dețin licențele Pro TV și Antena 1 au raportat profituri consistente, dar creșterile sunt minore față de anul precedent. Compania care operează licența Kanal D a înregistrat cea mai mare creștere procentuală a profitului de pe piața TV (22,8%). Criza i-a lovit pe cei mici și a temperat expansiunea celor mari.

Anul trecut, Pro TV SRL, firma care operează licențele televiziunilor PRO TV, Pro Cinema, Acasă, Acasă Gold și Pro Arena, a înregistrat o cifră de afaceri de 225,3 milioane de euro, în scădere cu 2% față de 2024, conform bilanțului depus la Ministerul Finanțelor și calculat la cursul mediu BNR de 5,04 lei pentru un euro aferent anului 2025. Profitul net a fost de 60,6 milioane de euro, mai mare cu 2,8% față de anul anterior.

Antena TV Group, compania care deține licențele televiziunilor Antena 1, Happy Channel, Antena Stars și ZU TV, a obținut un profit net de 34,9 milioane de euro, mai mare cu 2,8% față de 2024. Cifra de afaceri a fost de 147 milioane de euro (+4,4% față de anul precedent).

Dogan Media International, entitate a grupului Dogan (Turcia) în România, operează televiziunile Kanal D, Kanal D2 și radioul Impuls FM. Compania a raportat un profit net de 11 milioane de euro, în creștere cu 22,8% față de 2024, cea mai mare creștere procentuală a profitului de pe piața TV. Cifra de afaceri s-a majorat cu 4,8%, ajungând la 60,4 milioane de euro.

Cei trei mari jucători, care domină piața TV din România, nu par să fi fost afectați de criza începută în 2025, în mediul privat de afaceri, conform bilanțurilor financiare. În schimb, segmentul televiziunilor de știri a fost profund lovit de criză, în ciuda finanțărilor de la partidele politice.

Antena 3 SA, societatea care operează licența Antena 3 CNN, a raportat o cifră de afaceri de 23,2 milioane de euro și un profit net de doar 56.591 de euro. (Indicatori calculați la 5,04 lei/euro.) Afacerile sunt mai mari cu 2% față de 2024, dar profitul a suferit o scădere drastică de 44%. Este al treilea an consecutiv în care profitul Antenei 3 scade substanțial.

Compania Campus Media TV, care operează televiziunea de știri Digi24 și radiourile Digi FM, Pro FM și Dance FM, parte a grupului DIGI, a raportat pierderi de 1,1 milioane de euro. Cifra de afaceri a fost de 18,7 milioane de euro, în scădere cu 5% față de 2024.

Licența televiziunii România TV este deținută de firma RTV HD din Ploiești, fondată de omul de afaceri Sebastian Ghiță, care a devenit recent comentator pe micul ecran al televiziunii sale. RTV HD a înregistrat o pierdere de 2,1 milioane de euro și afaceri de 16,6 milioane de euro, în creștere cu 7,2% față de anul precedent. La finele anului 2025, compania avea creanțe de 7,9 milioane de euro și datorii curente de 13,4 milioane de euro.

Realitatea Plus este operată de firma PHG Media-Invest, la care unic acționar este Daniela Madi Păcuraru, soția omului de afaceri Marcel Păcuraru. Cifra de afaceri nu figurează în bilanțul financiar al PHG Media-Invest de la Ministerul Finanțelor, dar este raportată o pierdere de 39.738 de euro. Obiectul de activitate al firmei este „studierea pieței și sondarea opiniei publice”.

În schimb, agenția de media DBV Media House, deținută 100% de PHG Media-Invest, a raportat o cifră de afaceri de 10,5 milioane de euro și un profit net de 395.658 de euro. La 31 decembrie 2025, DBV Media House avea datorii curente de 32,5 milioane de euro și creanțe de 15,7 milioane de euro.

Televiziunea B1 TV, operată de firma B1 TV Channel, a trecut de la un profit net de 1,04 milioane de euro în 2024 la pierderi de 578.274 de euro în 2025. Cifra de afaceri este de 3,1 milioane de euro, în scădere cu 35,8% față de anul anterior.

Publivol Creativ, firma care deține licența televiziunii Metropola TV, a suferit pierderi de 914.571 de euro, la o cifră de afaceri de 3,8 milioane de euro. Este al treilea an consecutiv în care compania controlată de Consiliul Local Voluntari a raportat pierderi. Publivol Creativ avea la sfârșitul anului 2025 creanțe de 815.000 de euro și datorii de 3,4 milioane de euro.

Aleph Media, compania care operează televiziunea Aleph News, aflată în insolvență, a raportat pierderi de 6,2 milioane de euro în 2025 și afaceri de 603.000 de euro. La finele anului 2025, datoriile companiei înființate de Adrian Sârbu se ridicau la 47,4 milioane de euro.

Televiziunea Național TV, fondată de oamenii de afaceri Ioan și Viorel Micula, a înregistrat pierderi de 1,1 milioane de euro la o cifră de afaceri de 3,1 milioane de euro.

Precizare: Până la ora redactării acestui articol nu erau afișate pe site-ul Ministerului Finanțelor bilanțurile companiilor Clever Business Transilvania, care deține, printre altele, licențele Prima TV și Profit News, și Clever Media Network, care operează licențele Prima News și Prima Sport 1, 2, 3, 4.

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