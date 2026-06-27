Microbuzul s-a oprit pe plafon după ce a căzut în râpă

Un grav accident rutier s-a produs joi seară pe un drum din districtul Sankt Veit an der Glan, în Austria. Un microbuz în care se aflau opt cetățeni români a ieșit de pe șosea, s-a prăbușit aproximativ zece metri într-o râpă și s-a oprit pe plafon, între mai mulți copaci.

Accidentul a avut loc în jurul orei 20:00, relatează 5min.at.

Potrivit autorităților, în momentul producerii accidentului, șoferul român de 36 de ani conducea microbuzul din direcția St. Kosmas către Brugga, iar în vehicul se mai aflau alți șapte cetățeni români.

Cinci femei au fost rănite

Din motive care nu au fost încă stabilite, șoferul a pierdut controlul vehiculului după o curbă la dreapta, microbuzul a părăsit partea carosabilă, a căzut aproximativ zece metri într-o râpă și s-a oprit pe plafon.

În urma accidentului, cinci pasagere au fost rănite. O româncă a suferit răni a căror gravitate nu a fost deocamdată precizată și, după acordarea primului ajutor la fața locului, a fost transportată cu elicopterul medical C11 la Spitalul de Urgență din Klagenfurt. Alte patru femei aflate în microbuz au scăpat cu răni ușoare și au fost transportate de echipajele de salvare la spitalul din Friesach.

Șoferul a fost testat pentru alcoolemie, iar rezultatul a fost negativ, astfel că autoritățile au exclus consumul de alcool ca posibilă cauză a accidentului. Polițiștii continuă cercetările.

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