Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a precizat luni, 27 iulie, că restricțiile de circulație pe DN 7CC încep din 3 august pentru pregătirea lucrărilor de protecție a versanților. Traficul va fi afectat între 3 și 31 august 2026, de luni până vineri, în intervalul orar 08:00 – 16:00.

„Pentru derularea în condiții de siguranță a lucrărilor de protecție a versanților pe DN 7CC, începând cu 3 august 2026 vor debuta lucrările de relocare a rețelei electrice și a stâlpilor de energie electrică amplasați în zona drumului, etapă necesară înaintea executării lucrărilor propriu-zise de protecție a versanților”, informează DRDP Craiova.

Pe durata lucrărilor, circulația se va desfășura alternativ, pe o singură bandă, dirijată de piloți de trafic. De asemenea, atunci când lucrările impun și există risc ca pietre sau blocuri de stâncă să ajungă pe carosabil, traficul va fi oprit temporar în reprize de cel mult 20 de minute pentru siguranța tuturor.

Lucrările se vor desfășura numai în condiții meteorologice favorabile.

„Le recomandăm conducătorilor auto să respecte semnalizarea rutieră temporară, indicațiile piloților de trafic și să manifeste prudență în zona lucrărilor“, potrivit DRDP Craiova.