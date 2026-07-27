Ce nu ai voie să iei acasă din vacanță

Mulți turiști aleg să păstreze ca amintire din vacanță o scoică, o bucată de coral, o sticluță cu nisip sau câteva pietre de pe plajă. Deși par obiecte lipsite de importanță, acestea pot crea probleme serioase la graniță, în funcție de țara din care provin și de legislația în vigoare. Cele mai mari riscuri sunt legate de corali, scoici tropicale de mari dimensiuni și obiecte realizate din părți ale animalelor marine.

Numeroase specii sunt protejate de Convenția CITES, care reglementează comerțul internațional cu specii de animale și plante aflate în pericol de dispariție. Regulile nu se aplică doar exemplarelor vii, ci și produselor fabricate din acestea. Astfel, un colier din coral, o scoică ornamentală sau un obiect realizat din carapace de broască țestoasă pot necesita autorizații speciale pentru a fi transportate peste graniță.

Uniunea Europeană aplică reguli stricte pentru ca produsele provenite din specii sălbatice să provină din surse legale și sustenabile.

Autoritățile atrag atenția că mulți turiști presupun în mod greșit că un obiect este permis doar pentru că este expus la vânzare într-un magazin de suveniruri sau într-o piață locală. n realitate, comerciantul nu este obligat să informeze cumpărătorul că pentru scoaterea produsului din țara respectivă sau introducerea lui în Uniunea Europeană ar putea fi necesare documente speciale.

Serviciile vamale din mai multe state avertizează asupra transportului fără autorizație al coralilor, scoicilor provenite de la specii protejate, precum și al produselor din fildeș, carapace de broască țestoasă sau piele de crocodil, aligator ori șarpe.

Astfel de obiecte pot fi confiscate dacă sunt transportate fără documentele prevăzute de legislație.

Pe lângă speciile protejate, unele destinații turistice interzic chiar și colectarea nisipului, pietrelor sau scoicilor de pe plajă pentru a proteja litoralul.

Sardinia interzice luarea nisipului și a scoicilor de pe plajă. Amenzile pot ajunge până la 3.000 de euro

În Sardinia este interzisă colectarea, deținerea și comercializarea nisipului, pietrelor, pietricelelor și scoicilor de pe plaje. Potrivit autorităților regionale, încălcarea acestor reguli poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 500 și 3.000 de euro, inclusiv în cazul unor cantități mici pe care turiștii le păstrează în sticle sau pungi drept suvenir.

Autoritățile au raportat de-a lungul timpului mai multe cazuri în care turiștii au luat din zone protejate scoici și alte organisme marine, acestea fiind confiscate, iar cazurile transmise instituțiilor competente.

Cum poți evita problemele la graniță

Înainte de a pune în bagaj scoici, corali, nisip, pietre sau alte elemente naturale, este recomandat să verifici legislația țării în care îți petreci vacanța, precum și regulile aplicabile în statul în care revii.

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De asemenea, este indicat să eviți cumpărarea obiectelor realizate din corali, carapace de broască țestoasă, fildeș, piei exotice sau alte părți de animale dacă vânzătorul nu poate prezenta documente care să ateste proveniența lor legală

Recent, o turistă franceză în vârstă de 69 de ani a fost reținută într-un port din Sardinia, după ce autoritățile vamale au descoperit în bagajul său aproximativ 40 kg de nisip alb, pietricele și scoici. Femeia încerca să se îmbarce pe un feribot spre orașul francez Toulon, după o vacanță petrecută pe insulă.

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