Culise. Lupta nevăzută din PSD pentru un „mariaj politic” cu AUR. Cum sunt împărțite taberele

PSD a ieșit de la guvernare de trei luni și nu a mai revenit, deși planul inițial al conducerii social-democrate, comunicat armatei de aleși, era că în două săptămâni formațiunea e din nou la putere. Niciuna dintre variantele girate de Nicușor Dan, unde de fiecare dată social-democrați au părut că le aprobă, au eșuat.

Cu o grupare disidentă a PNL care nu a putut livra un număr suficient de parlamentari pentru un nou guvern, tot mai mulți lideri fac lobby pentru o apropiere cât mai rapidă de AUR. Surse social-democrate susțin că AUR e curtat pentru colaborare pe baza a două variante de lucru, pentru a sprijini un viitor guvern.

Prima variantă, care e mai discretă, presupune recompensarea oamenilor Aur cu funcții în eșaloanele doi și trei. Adică funcții în teritoriu, la nivel de deconcentrate și alte instituții cheie, plus unele funcții la nivel național, de agenții. A doua variantă, e o colaborare mai pe față, inclusiv cu funcții de secretari de stat și șefia unor instituții centrale, susțin surse din PSD.

Partizanii alierii cu AUR

Potrivit informațiilor Libertatea, cele mai cunoscute nume care susțin o înțelegere cu AUR sunt Paul Stănescu, fost secretar general al PSD, și Mihai Tudose (europarlamentar și președinte al Consiliului Național). De altfel, Stănescu și-a exprimat clar părerea și după ce Guvernul Veștea nu a trecut la votul din Parlament.

„PSD a greșit când a zis că nu vrea cu AUR”, a afirmat atunci Stănescu, după cum a relatat Libertatea. „AUR ce are? Românii au votat 20% AUR”, a completat fostul secretar general. „Până în prezent, Sorin Grindeanu s-a ținut pe poziții în ceea ce privește AUR, dar presiunea e tot mai mare, mai ales că au trecut trei luni de când partidul nu mai are prefecți și oameni la centru”, au precizat surse din conducerea PSD pentru Libertatea.

Însă surse din PSD au precizat că și dintre „lupii tineri” sunt adepți ai colaborării cu AUR, care în interior vorbesc de acest lucru. Unul dintre aceștia este Gheorghe Șoldan, președintele CJ Suceava, care este și vicepreședinte al partidului. Aflat la primul mandat, Șoldan se confruntă cu o reală problemă în județ, în condițiile în care predicțiile sunt că AUR ar putea lua la următoarele alegeri unul din cele mai mari scoruri din țară.

Tot dintre „lupii tineri” care sunt văzuți că întind o mână AUR este șeful CJ Maramureș, Gabriel Zetea, vicepreședinte PSD pe zona nord-vest.

AUR, deja adus la masa puterii locale

Gabriel Zetea a ajuns deja să colaboreze instituțional cu AUR la Consiliul Județean Maramureș. Unul dintre vicepreședinți, Darius Pop, este de la AUR. Acesta a fost ales inclusiv cu voturile PSD.

„Atunci când trecem pragul ședințelor de Consiliu Județean trebuie să ne dezbrăcăm de haina politică. Orice politică se face la București, orice politică de alianțe fac partidele în general, orice politică se face la Palatul Cotroceni, la Palatul Victoria și la Palatul Parlamentului, noi, aici, în plenul acestui for trebuie să muncim pentru maramureșeni”, afirma Zetea, citat de Ziarul Maramureș, după votarea lui Darius Pop.

Culise. Lupta nevăzută din PSD pentru un „mariaj politic” cu AUR. Cum sunt împărțite taberele
Gabriel Zetea. Foto: pagina personală de Facebook

Găsim vicepreședinți de Consiliu Județean și în alte unități administrativ-teritoriale. La CJ Tulcea, unde șef e Horia Teodorescu (PSD), unul dintre vicepreședinți este Iancu Naciadis (AUR)

În Vrancea, președintele CJ este Nicușor Halici. Unul dintre vicepreședinți este Sorin Pîslaru, tot de la AUR. În cazul CJ Prahova, AUR îl are ca vicepreședinte de CJ pe Vlad Călin Dumitrescu Ferentz.

De asemenea, vicepreședinte de CJ de la AUR este și Gelu Margină. Acesta a fost ales în conducerea instituției din județul Bacău.

Critici față de apropierea de AUR

Pe de altă parte, la nivel partidului sunt și lideri care nu văd cu ochi buni o posibilă apropiere de PSD. Unul dintre aceștia este prim-vicepreședintele Victor Negrescu. „E un partid extremist. Nu va pierde din sprijinul popular dacă intră la guvernare”, precizat Negrescu într-un interviu pentru Libertatea. De asemenea, luări de poziție publice pentru distanțarea de AUR a avut și Petre Florin Manole, fost ministru al Muncii din partea PSD. Alți social-democrați au plecat din partid din rațiuni de colaborare cu AUR, cum s-a întâmplat cu senatoarea Victoria Stoiciu.

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